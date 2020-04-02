Стаховский просит Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Украинский теннисист обратился за помощью к генеральному директору «Tesla»

  • 02.04.2020 15:10
  • 495 просмотров
  • 5 комментариев
Стаховский просит Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом
© БТУ. Сергей Стаховский

Ранее генеральный директор компании «Tesla» Илон Макс объявил о том, что у его компании есть аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые он готов разослать для борьбы с коронавирусом.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к Маску с просьбой прислать аппараты ИВЛ в Украину:

«Господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофичной в ближайшее время. Я прошу Вас рассмотреть возможность медицинской помощи нашей стране.

Ульяна Супрун обладает достаточной честностью, чтобы распорядиться этой помощью. Спасибо вам за ваши поступки», - написал Стаховский в Твиттере.

Ульяна Супрун, бывший министр здравоохранения Украины, ранее уже обратилась к Маску с аналогичной просьбой.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Vavanchik
      Vavanchik, 02.04.2020 16:13
    -2
    Может хватит клянчится ! Вы же "держава" !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.04.2020 16:11
    +1
    Alehandro, 02.04.2020 16:04
    Тю. Маск спросил кому подогнать лишние аппараты ИВЛ, Серега откликнулся и объяснил ситуацию... Это в принципе так и должно работать. К чему этот сарказм?
    Я ж не в курсі був. На те і є комментарі. Ти розсказав, я усе зрозумів
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.04.2020 16:05
    -3
    Супрун - ПНХ, старая стерва!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 02.04.2020 16:04
    +4
    vizuals, 02.04.2020 15:54
    Маск аж зірвався зі стільця, як побачив повідомлення Стаха, і побіг виконувати. ну епт
    Тю. Маск спросил кому подогнать лишние аппараты ИВЛ, Серега откликнулся и объяснил ситуацию... Это в принципе так и должно работать. К чему этот сарказм?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.04.2020 15:54
    -1
    Маск аж зірвався зі стільця, як побачив повідомлення Стаха, і побіг виконувати. ну епт
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 02.04.2020 16:04
    +4
    vizuals, 02.04.2020 15:54
    Маск аж зірвався зі стільця, як побачив повідомлення Стаха, і побіг виконувати. ну епт
    Тю. Маск спросил кому подогнать лишние аппараты ИВЛ, Серега откликнулся и объяснил ситуацию... Это в принципе так и должно работать. К чему этот сарказм?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.04.2020 16:11
    +1
    Alehandro, 02.04.2020 16:04
    Тю. Маск спросил кому подогнать лишние аппараты ИВЛ, Серега откликнулся и объяснил ситуацию... Это в принципе так и должно работать. К чему этот сарказм?
    Я ж не в курсі був. На те і є комментарі. Ти розсказав, я усе зрозумів
    Ссылка
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