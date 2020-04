Стаховский просит Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Ранее генеральный директор компании «Tesla» Илон Макс объявил о том, что у его компании есть аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые он готов разослать для борьбы с коронавирусом.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к Маску с просьбой прислать аппараты ИВЛ в Украину:

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏