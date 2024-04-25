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  4. Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Испания
25 апреля 2024, 22:27 |
3125
0

Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру

Издание Marca сообщило, что сыграет Кепа

25 апреля 2024, 22:27 |
3125
0
Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч состоится на стадионе «Аноэта». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию в этом матче. Теперь авторитетное издание Marca уверяет, что место в воротах «Реала» займет испанский вратарь Кепа Аррисабалага, который последний раз выходил на поле еще 21 января. Украинский голкипер Андрей Лунин останется на скамье запасных.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Кепа Аррисабалага чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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