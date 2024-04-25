Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Издание Marca сообщило, что сыграет Кепа
В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».
Матч состоится на стадионе «Аноэта». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию в этом матче. Теперь авторитетное издание Marca уверяет, что место в воротах «Реала» займет испанский вратарь Кепа Аррисабалага, который последний раз выходил на поле еще 21 января. Украинский голкипер Андрей Лунин останется на скамье запасных.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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