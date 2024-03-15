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  4. Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»
WTA
15 марта 2024, 04:42 |
372
0

Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»

Марта – про то, почему была бы удивлена, если бы до Индиан-Уэлсс ей сказали о полуфинале

15 марта 2024, 04:42 |
372
0
Марта КОСТЮК: «Кажется, я переболела коронавирусом. Не могла дышать вообще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33).

После завершения встречи украинка провела пресс-конференцию, на которой пообщалась с журналистами:

– Вы сказали на корте, что если бы кому-то сказали, допустим, 10 дней или две недели назад, что вы будете в полуфинале здесь, вы бы им не поверили. Почему? Почему нет?

– Ну, потому что в Дохе и Дубае я болела, поэтому я не знала, насколько физически готова я буду, потому что, кажется, я переболела коронавирусом, я не знаю точно, но много людей имели очень похожие симптомы, которые соответствуют COVID-19.

Я не могла дышать вообще как минимум неделю. Потом, да, играть в финале в Сан-Диего, это была замечательная неделя, но здесь даже сложнее, чем в Сан-Диего, потому что сетка турнира больше, матчи дольше. Я не знала, как я справлюсь с этим всем.

Конечно, никогда не знаешь. Когда ты постоянно в топ-5, ты не так удивлен своими результатами.

Но честно говоря, для меня, человека, который соревнуется и пытается чего-то добиться, многое должно совпасть, чтобы ты добился успеха, и в мире не так уж много людей, которые лучше меня в моей профессии.

Так что, да, я никогда не считаю это само собой разумеющимся, потому что завтра этого может и не быть. Я использую каждый шанс. Конечно, сейчас все лучше складывается. Ты должен каждый день работать над тем, чтобы это все продолжала совпадать.

Надеюсь, в будущем я не буду так же удивлена и, как это сказать... Да, не буду так удивляться своим результатам. Я просто хочу продолжать двигаться вперед и видеть, насколько далеко я могу зайти, – сказала Марта.

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коронавирус Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс
Источник ASAP text
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