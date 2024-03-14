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  4. Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
WTA
14 марта 2024, 21:16 | Обновлено 14 марта 2024, 21:36
6185
44

Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс

Марта впервые вышла в полуфинал турнира WTA 1000

14 марта 2024, 21:16 | Обновлено 14 марта 2024, 21:36
6185
44
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/4 финала украинка с «баранкой» в первом сете переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Потапову (№33 WTA).

Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [31] – Анастасия Потапова [28] – 6:0, 7:5

Это была третья встреча теннисисток и первая победа украинки. В 2023 году Марта проиграла этой сопернице в Майами (1:6, 3:6), а также в Бирмингеме (7:6, 5:7, 4:6).

В текущем сезоне Костюк сыграла 7 матчей против россиянок и выиграла 5 из них. В целом за карьеру, статистика все еще негативная (15-21).

В 1/2 финала Костюк сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Каролин Возняцки (№204 WTA). Для Марты это будет первый полуфинал турнира такой категории.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистика первого сета

Статистика матча

Турнирная сетка

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WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
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Комментарии 44
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introvert
Величезне ДЯКУЮ, Марта, це було дуже приємно. Нічого з ними цяцькатися, їх потрібно ДУШИТИ. Як колорадських жуків. І в цьому році ти поки що робиш це просто блискуче.
Сподіваюся, на фоні завданої Мартою душевної травми те створіння взагалі забуде про м`яч і ракетку. Теніс - гра для людей, а не орків.
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+22
Nostradamus
Шо з є..лом, русня? Денацифікація чи демілітаризація?)) Як на мене це декласифікація!)) 
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+21
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
На швабру , ватна потвора ! Марта , ти вбивця орків , і це добре. Так тримати ! Трошки втратила концентрацію в другому сеті , але вчасно зібралася і все ok . Дякуємо за перемогу! Хто там ? Свьонтек ? Тільки перемога!
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+17
anacreon
Вау. Ми дожили до того моменту,  коли Костюк нарешті почала крокувати в новий рівень. А то так довго топталася на місці.
Нарешті перестала істерити. І пішла гра.
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+12
uausa
Як сказав один учасник чату ( не пам'ятаю нікнейм) після перемогти Марти над попереднім створенням з боліт: щоб ти , потапова, так грала як в першому сеті до кінця своїх днів.
Дякую, Марто, за перемогу!!!
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+11
Fdail
Практично без нервів, що говорить про колосальну роботу тренера в ментальному плані. Трохи повикидала зручних м‘ячів Потаповій, але загалом дуже продумана гра,яка повністю підготовлена під гравчинь такого типу. Молодець, Марто, удачі в півфіналі. 
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+10
Igrok4
Неймовірне задоволення від гри та особливо від результату 
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+10
sahka1981
Молодець!!!
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+10
Stanislav Matusevych
Мої вітання Марті! Причому в більшій мірі за другий сет, а не за перший. Коли гра йде, план працює, а суперниця не знає, що робити, перемогти здатен кожен. А ось коли і суперниця почала влучати, і свої невимушені наздогнали, і нерви (куди ж без них), зібратися і вирвати на жилах перемогу - це риса, яка відрізняє класну тенісистку від хорошої. Колись це здорово виходило у Еліни, але ж у Світоліної в принципі інший характер. Марта ж цього сезону поступово все краще опановує себе, і одразу великий талант дає про себе знати. Ну і нічні жахіття для кацапок від Марти тривають. А ще пару років тому яка ситуація була?
Далі варто очікувати Ігу, і тут для перемоги потрібно буде стрибнути вище голови. Але зараз вже потрібно казати, що Марті є, чим грати проти польки. Ось тільки стабільності все одно ще малувато. Головне - зіграти достойно, повірити, що з домінаторкою світового тенісу Марта може боротися. Адже у чисто тенісній майстерності Іга навряд чи має перевагу, але ж рівень таланту вирішує у жіночому тенісі далеко не все. 
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Ад
Молодець.Марта!Не дивлячись на блискучий 1 сет,в 2 сеті Марті прийшлось добре попрацювати у кацапки пйшла гра,і вона справилася із собою і з суперницею!Браво Марта!Сьогодні подача була набагато кращою.Попереду ,мабуть,1 ракетка світу,бажаю успіху,Марта ти можешь!!
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+8
dimastian1
Красуня. У Марти з'явився характер. Не опустила руки, коли не пішло в кінці, зібралась і додавила. Прийом навиліт передостаннього м'яча - то було щось. Цей м'яч і добив к'ац'апку.
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+8
captain2009
Мартуся, дякую за перемогу над однією з самих найогидніших орчих! Ти неймовірна! Продовжуй мочити русню в кожному матчі!!! 
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
.gamliy
Росте як на дріжджах🥰
Молодець Марта!
Дякуємо Сандра!!!
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+6
Vitaly Kozak
Марті психологічно стати б як Емма Наварро, була б у топах вже давно.
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+5
Yaroslav
Вітання, Марто! Молодець!
форхенд є
бекхенд норм
гра у сітки, злету - дуже добра
слайси чудові
вкорочені - присутні
так, звичайно негативні моменти в грі теж присутні, але відчуття, не відпускає, що буде вітання уже не з черговою перемогою, а зі здобуттям статусу першої ракетки світу!
так тримати, супер!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Марта супер !  Можливо це народження топ-гравчині , по крайній мірі минулих " психів " все менше і менше , а зрілої гри все більше )
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+4
Stanislav Matusevych
До речі, Марта у будь-якому випадку встановить власний рекорд у рейтингу та на поточний момент піднімається у топ-8 у Чемпіонській гонці. І це фактично пропустивши Доху та Дубай.
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+3
Eugenii Skrypka
Красиво опустила бичиху
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+3
Ярослав 999
ліг на диван почитати про теніс і ледь не всрався походу безпілотник збили,Вінницька область
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+3
kollekciy
Марту з ПЕРЕМОГОЮ. Півтора сети Марта грала просто краще за Свьонтек та Гофф, але не була б вона собою, якщо б в неї не вимкнулася подача. Благо, як часто в Марти буває дотягла таки на брейках. А, по грі Марти в першому сеті, я вже замріявся про перемогу над Свьонтек.   
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+3
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