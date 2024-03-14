Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Марта впервые вышла в полуфинал турнира WTA 1000
Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/4 финала украинка с «баранкой» в первом сете переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Потапову (№33 WTA).
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [31] – Анастасия Потапова [28] – 6:0, 7:5
Это была третья встреча теннисисток и первая победа украинки. В 2023 году Марта проиграла этой сопернице в Майами (1:6, 3:6), а также в Бирмингеме (7:6, 5:7, 4:6).
В текущем сезоне Костюк сыграла 7 матчей против россиянок и выиграла 5 из них. В целом за карьеру, статистика все еще негативная (15-21).
В 1/2 финала Костюк сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Каролин Возняцки (№204 WTA). Для Марты это будет первый полуфинал турнира такой категории.
Статистика первого сета
Статистика матча
Турнирная сетка
Shining BRIGHT 💫@marta_kostyuk is into her first WTA 1000 semifinal after defeating Potapova 6-0, 7-5.#TennisParadise pic.twitter.com/J31c9yDKzP— wta (@WTA) March 14, 2024
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Сподіваюся, на фоні завданої Мартою душевної травми те створіння взагалі забуде про м`яч і ракетку. Теніс - гра для людей, а не орків.
Нарешті перестала істерити. І пішла гра.
Дякую, Марто, за перемогу!!!
Далі варто очікувати Ігу, і тут для перемоги потрібно буде стрибнути вище голови. Але зараз вже потрібно казати, що Марті є, чим грати проти польки. Ось тільки стабільності все одно ще малувато. Головне - зіграти достойно, повірити, що з домінаторкою світового тенісу Марта може боротися. Адже у чисто тенісній майстерності Іга навряд чи має перевагу, але ж рівень таланту вирішує у жіночому тенісі далеко не все.
Молодець Марта!
Дякуємо Сандра!!!
форхенд є
бекхенд норм
гра у сітки, злету - дуже добра
слайси чудові
вкорочені - присутні
так, звичайно негативні моменти в грі теж присутні, але відчуття, не відпускає, що буде вітання уже не з черговою перемогою, а зі здобуттям статусу першої ракетки світу!
так тримати, супер!