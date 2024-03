Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/4 финала украинка с «баранкой» в первом сете переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Потапову (№33 WTA).

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [31] – Анастасия Потапова [28] – 6:0, 7:5

Это была третья встреча теннисисток и первая победа украинки. В 2023 году Марта проиграла этой сопернице в Майами (1:6, 3:6), а также в Бирмингеме (7:6, 5:7, 4:6).

В текущем сезоне Костюк сыграла 7 матчей против россиянок и выиграла 5 из них. В целом за карьеру, статистика все еще негативная (15-21).

В 1/2 финала Костюк сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Каролин Возняцки (№204 WTA). Для Марты это будет первый полуфинал турнира такой категории.

Статистика первого сета

Статистика матча

Турнирная сетка

Shining BRIGHT 💫@marta_kostyuk is into her first WTA 1000 semifinal after defeating Potapova 6-0, 7-5.#TennisParadise pic.twitter.com/J31c9yDKzP