Костюк неудачно стартовала на траве в Бирмингеме, уступив Потаповой
Марта в трех партиях проиграла представительнице страны 404
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах уступила представительнице страны 404 Анастасии Потаповой (WTA 21) за 2 часа и 30 минут.
WTA 250 Бирмингем. Трава. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова [4] – 7:6 (8:6), 5:7, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток. Ранее Костюк проиграла Потаповой на соревнованиях в Майами в 2023 году.
Далее Потапова сыграет с Кэти Макналли.
Отметим, что для Костюк это был первый матч на травяном покрытии.
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