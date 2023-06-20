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  4. Костюк неудачно стартовала на траве в Бирмингеме, уступив Потаповой
WTA
20 июня 2023, 22:40 | Обновлено 20 июня 2023, 22:42
1106
14

Костюк неудачно стартовала на траве в Бирмингеме, уступив Потаповой

Марта в трех партиях проиграла представительнице страны 404

20 июня 2023, 22:40 | Обновлено 20 июня 2023, 22:42
1106
14
Костюк неудачно стартовала на траве в Бирмингеме, уступив Потаповой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах уступила представительнице страны 404 Анастасии Потаповой (WTA 21) за 2 часа и 30 минут.

WTA 250 Бирмингем. Трава. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова [4] – 7:6 (8:6), 5:7, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток. Ранее Костюк проиграла Потаповой на соревнованиях в Майами в 2023 году.

Далее Потапова сыграет с Кэти Макналли.

Отметим, что для Костюк это был первый матч на травяном покрытии.

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Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Stanislav Matusevych
Так само нічого не змінюється. Знову грунтовий теніс із незрозумілими напівгірками, ще й короткими, як зазвичай. Вся гра, за виключенням перших геймів, йшла на подачах Марти, дивно, що сет вдалося зачепити, відігравши подвійний сетбол. Ще й проблеми зі здоров'ям. Жодного прогресу нема.
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+12
OVS
Марта як завжди.А от придурок манафов з бульбашем в парі грає в Польщі !!!Такого бидляку взагалі не випускати за кордон !Повістку в зуби і вперед ! Кончене створіння.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Vova Chol
Головне не перемога - головне участь . Дивіз наших тенісисток. Втомився дивитися на ці потуги .
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+3
sv_2000
Лихо Марта матчболы отыгрывала, но не смогла.... Как это у неё практически всегда происходит(((((
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+3
Santk86
В третьем сете Марта сделала две двойные ошибки и это случилось в самый важный момент матча, как можно так играть, с такой психикой она большой турнир некогда не выиграет. Ей надо срочно в команду брать психолога или толка не будет. 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Santk86
Ну как можно было отдать такой матч. Всю игру Марта хорошо подавала, но только приближалось окончание сета, так Марту так сковывала, что она делала просто огромное количество простых ошибок.
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+1
sirjoga
вона ще просто дуже молода, але ох і талановита
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+1
Andrey_1992
тут одразу в мене надія тільки на нашу Кіченок Люду і все
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0
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Володимир Коваленко
About rating
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0
introvert
Після того, як Марта у першій партії відігралась з сетпойнтів, хотілось написати щось про проблиск надії. Надії на омріяну появу характеру. Та, на жаль, стовідсоткова реалізація брейкпойнтів потаповою говорить зовсім про інше.
Ну що ж, двадцять - не тридцять (знаю, що через тиждень двадцять один). Можна помріяти іще. 
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0
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