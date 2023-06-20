Костюк неудачно стартовала на траве в Бирмингеме, уступив Потаповой

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах уступила представительнице страны 404 Анастасии Потаповой (WTA 21) за 2 часа и 30 минут.

WTA 250 Бирмингем. Трава. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова [4] – 7:6 (8:6), 5:7, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток. Ранее Костюк проиграла Потаповой на соревнованиях в Майами в 2023 году.

Далее Потапова сыграет с Кэти Макналли.

Отметим, что для Костюк это был первый матч на травяном покрытии.