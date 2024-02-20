«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
Экс-теннисист подверг критике Ломаченко и Гвоздика, но похвалил Усика
Экстенисист и воин Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский рассказал, кто из украинских спортсменов его разочаровал.
– Кто тебя разочаровал из украинских спортсменов? Кому ты не пожмешь руки?
– Да ничего в принципе не изменилось. У нас пару боксеров есть. К сожалению, они подтверждают статус своей недалекой интеллектуальности.
– О ком ты говоришь?
– У нас есть Ломаченко...
– Кто второй?
– Не тот, о ком ты думаешь. Господин Александр Усик хотя бы более-менее понимает ситуацию. Я бы не сказал, что он гибкий, но он изменил свое отношение к тому, что было до этого. Если я не ошибаюсь, Гвоздик у нас очень веселый персонаж.
Ранее Сергей Стаховский рассказал о том, как воюет в составе спецподразделения СБУ Альфа.
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