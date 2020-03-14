В 23-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 15 марта донецкий «Олимпик» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Команды являются соседями по турнирной таблице и ведут борьбу за то, чтобы остаться в украинской Премьер-Лиге. Интересно, что в предыдущем 22-м туре соперники встречались друг с другом и тогда в Полтаве успеха добились хозяева поля со счетом 1:0.

После той игры «Ворскла» сумела пробиться в полуфинал Кубка Украины, обыграв черниговскую «Десну», а у «Олимпика» сменился наставник - вместо Висенте Гомеса теперь исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

Матч «Олимпик» - «Ворскла» пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало поединка в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка