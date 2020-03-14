23-й тур
Олимпик Д
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Ворскла
15.03.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Олимпик - Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 14.03.2020 20:20
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Олимпик - Ворскла. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В 23-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 15 марта донецкий «Олимпик» будет принимать полтавскую «Ворсклу». 

Команды являются соседями по турнирной таблице и ведут борьбу за то, чтобы остаться в украинской Премьер-Лиге. Интересно, что в предыдущем 22-м туре соперники встречались друг с другом и тогда в Полтаве успеха добились хозяева поля со счетом 1:0. 
После той игры «Ворскла» сумела пробиться в полуфинал Кубка Украины, обыграв черниговскую «Десну», а у «Олимпика» сменился наставник - вместо Висенте Гомеса теперь исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Климовский. 

Матч «Олимпик» - «Ворскла» пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало поединка в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Aleksey Maksymenko
      Aleksey Maksymenko, 14.03.2020 20:46
    0
    0-1
    Ссылка
    Aleksey Maksymenko
      Aleksey Maksymenko, 14.03.2020 20:46
    0
    0-1
    Ссылка
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