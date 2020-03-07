Ворскла в большинстве обыграла Олимпик

 «Олимпик» потерпел четвертое минимальное поражение подряд

  • 07.03.2020 15:53
  • 1114 просмотров
  • 3 комментария
Ворскла в большинстве обыграла Олимпик
© vorskla.com.ua

В Полтаве встречались команды, которые на втором этапе поведут борьбу за то, чтобы сохранить за собой место в украинской Премьер-Лиге на будущий сезон. К тому же перед началом игры они являлись соседями по турнирной таблице. Поэтому в случае победы «Ворсклы» подопечные Юрия Максимова менялись местами с сегодняшними соперниками и на какое-то время могли почувствовать себя в относительной безопасности. А победа для «Олимпика», во-первых, должна была перервать их шестиматчевую проигрышную серию подряд, а, во-вторых, позволила бы им значительно отдалиться от самого низа таблицы. 

Первые пятнадцать минут матча оказались малоинтересными для зрителей. Команды подолгу контролировали мяч, но без особого продвижения вперед. А далее гости немного прибавили и стали оказывать уже настоящее давление на ворота полтавского клуба. Сперва на 17-й минуте Максим Дегтярёв мог выбежать один на один с голкипером «Ворсклы», но пас на него от партнера прервал Игорь Пердута. Затем Дмитрий Резник решил поупражняться в умении обыграть соперника как полевой футболист и чуть было не ошибся. А на 20-й минуте Никита Кравченко точной передачей нашел в штрафной площади Шахаба и тот с близкого расстояния сильно пробил. Хозяев поля выручил их вратарь, который вовремя среагировал на этот удар и перевел мяч на угловой. 

И снова игра успокоилась, а игроки атаки напрочь забыли о воротах соперников. Зато они преуспели в нарушениях правил и за следующие 15 минут арбитр матча Дмитрий Кутаков был вынужден показать в общей сложности пять предупреждений (четыре из них гостям). Только на 39-й минуте «Ворскла» создала момент, который с большой натяжкой можно было бы назвать опасным. После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Владиславу Кулачу и тот с неудобной позиции пробил выше ворот. 

Вот, пожалуй, и все, чем запомнился первый тайм. Откровенно скажем, не густо. Так что оставалась только надежда увидеть хороший футбол после перерыва.    

Увы, но и второй тайм начался в том же ключе, что было в первом. Опять мы увидели неторопливый розыгрыш мяча, большое количество фолов и отсутствие ударов по воротам. Лишь на 55-й минуте вновь напомнил о себе Шахаб. Он прорвался по правому флангу и, войдя в штрафную площадь хозяев поля сильно пробил. Мяч попал в сетку, но с внешней стороны. «Ворскла» тут же ответила неплохим розыгрышем углового, после которого мяч отскочил к Едину Шехичу. Последовал мощный удар, который парировал Артем Кичак. Впрочем, в этом эпизоде боковой арбитр зафиксировал офсайд у партнера Шехича и поэтому даже если был забит гол, он бы не был засчитан.

А на 62-й минуте хозяева поля заработали пенальти. В борьбе с Владиславом Кулачем в своей штрафной площади нарушил правила Дмитрий Гришко и арбитр матча без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку. Выполнить удар вызвался сам пострадавший. Пробил он в левый от себя угол ворот, куда, кстати, бросился и Артем Кичак. Вратарю «Олимпика» совсем немного не хватило, чтобы отбить мяч, а Кулач вместе с партнерами стали праздновать забитый гол. 

Только после пропущенного мяча гости, наконец, заиграли быстро и активно в атаке. Так, на 66-й минуте они неплохо разыграли штрафной удар, но после серии рикошетов до ударов по воротам дело не дошло. Затем на 68-й минуте Максим Дегтярёв пробил низом в дальний угол со средней дистанции - Дмитрий Резник оказался на месте. Еще через минуту примерно с той же позиции бил Орест Лебеденко, но мимо цели. И с таким же результатом вскоре пробили Евгений Цымбалюк на 73-й минуте (головой после подачи с угла поля) и Павел Ксёнз на 76-й минуте (после сольного прохода с линии штрафной площади).  

А на 78-й минуте «Олимпик» остался в меньшинстве. За очередное нарушение правил второе предупреждение, а, значит, и красную карточку получил Андрей Кравчук. И все же подопечные Висенте Гомеса даже в меньшинстве имели возможность отыграться. На 82-й минуте Павел Ксёнз стремительно промчался по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной площади под удар Тейшейре. Хозяев поля спас их капитан Владимир Чеснаков, который оказался на линии мяч и отбил его в поле. 

В оставшееся до конца матча время мячом больше владели хозяева поля. Главное, что они сумели сделать для себя, так это не дать возможность «олимпийцам» устроить штурм своих ворот и без особых проблем довели дело до победы.    

Вот так «Ворскла» выиграла уже второй матч из четырех в этом году и улучшила свое турнирное положение. Что касается «Олимпика», то это уже было седьмое его поражение подряд в чемпионате и дончане опустились на предпоследнее 11-е место.   

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига 22-й тур

«Ворскла» - «Олимпик» - 1:0

 Кулач (63, с пенальти)

 Чеснаков ( 34), Шехич (47, Кулач (59)) - Ксенз (23), Зотько (27), Шахаб (28), Кравчук (38), Дегтярев.(42), Гришко (62)

 Кравчук (78)

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Альюн, Баенко (Якубу, 56), Скляр, Пуцлин, Шехич, Луизао, Кулач (Ребенок, 76), Степанюк (Васин, 63)

«Олимпик»: Кичак, Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цымбалюк, Кравченко (Е. Пасич, 46), Кравчук, Политыло, Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Арбитр: Кутаков Дмитрий

Стадион: «Ворскла» им. О. Бутовского

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Саня Бах
      Саня Бах, 07.03.2020 16:57
    0
    wicker, 07.03.2020 16:26
    що не гра, то пенальті суперникам ворскли, що не гра, то пенальті у ворота Карпат..... БРАВО
    Вiвця негодуе !
    Ссылка
    Sport
      Sport, 07.03.2020 16:41
    +2
    wicker, 07.03.2020 16:26
    що не гра, то пенальті суперникам ворскли, що не гра, то пенальті у ворота Карпат..... БРАВО
    В прошлом туре Мариуполь бил Ворскле. С Шахтёром и Динамо без пенальти. В том году не помню уже, лень смотреть.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 07.03.2020 16:26
    -3
    що не гра, то пенальті суперникам ворскли, що не гра, то пенальті у ворота Карпат..... БРАВО
    Ссылка
    Sport
      Sport, 07.03.2020 16:41
    +2
    wicker, 07.03.2020 16:26
    що не гра, то пенальті суперникам ворскли, що не гра, то пенальті у ворота Карпат..... БРАВО
    В прошлом туре Мариуполь бил Ворскле. С Шахтёром и Динамо без пенальти. В том году не помню уже, лень смотреть.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 07.03.2020 16:57
    0
    wicker, 07.03.2020 16:26
    що не гра, то пенальті суперникам ворскли, що не гра, то пенальті у ворота Карпат..... БРАВО
    Вiвця негодуе !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности