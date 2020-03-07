Ворскла в большинстве обыграла Олимпик

В Полтаве встречались команды, которые на втором этапе поведут борьбу за то, чтобы сохранить за собой место в украинской Премьер-Лиге на будущий сезон. К тому же перед началом игры они являлись соседями по турнирной таблице. Поэтому в случае победы «Ворсклы» подопечные Юрия Максимова менялись местами с сегодняшними соперниками и на какое-то время могли почувствовать себя в относительной безопасности. А победа для «Олимпика», во-первых, должна была перервать их шестиматчевую проигрышную серию подряд, а, во-вторых, позволила бы им значительно отдалиться от самого низа таблицы.

Первые пятнадцать минут матча оказались малоинтересными для зрителей. Команды подолгу контролировали мяч, но без особого продвижения вперед. А далее гости немного прибавили и стали оказывать уже настоящее давление на ворота полтавского клуба. Сперва на 17-й минуте Максим Дегтярёв мог выбежать один на один с голкипером «Ворсклы», но пас на него от партнера прервал Игорь Пердута. Затем Дмитрий Резник решил поупражняться в умении обыграть соперника как полевой футболист и чуть было не ошибся. А на 20-й минуте Никита Кравченко точной передачей нашел в штрафной площади Шахаба и тот с близкого расстояния сильно пробил. Хозяев поля выручил их вратарь, который вовремя среагировал на этот удар и перевел мяч на угловой.

И снова игра успокоилась, а игроки атаки напрочь забыли о воротах соперников. Зато они преуспели в нарушениях правил и за следующие 15 минут арбитр матча Дмитрий Кутаков был вынужден показать в общей сложности пять предупреждений (четыре из них гостям). Только на 39-й минуте «Ворскла» создала момент, который с большой натяжкой можно было бы назвать опасным. После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Владиславу Кулачу и тот с неудобной позиции пробил выше ворот.

Вот, пожалуй, и все, чем запомнился первый тайм. Откровенно скажем, не густо. Так что оставалась только надежда увидеть хороший футбол после перерыва.

Увы, но и второй тайм начался в том же ключе, что было в первом. Опять мы увидели неторопливый розыгрыш мяча, большое количество фолов и отсутствие ударов по воротам. Лишь на 55-й минуте вновь напомнил о себе Шахаб. Он прорвался по правому флангу и, войдя в штрафную площадь хозяев поля сильно пробил. Мяч попал в сетку, но с внешней стороны. «Ворскла» тут же ответила неплохим розыгрышем углового, после которого мяч отскочил к Едину Шехичу. Последовал мощный удар, который парировал Артем Кичак. Впрочем, в этом эпизоде боковой арбитр зафиксировал офсайд у партнера Шехича и поэтому даже если был забит гол, он бы не был засчитан.

А на 62-й минуте хозяева поля заработали пенальти. В борьбе с Владиславом Кулачем в своей штрафной площади нарушил правила Дмитрий Гришко и арбитр матча без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку. Выполнить удар вызвался сам пострадавший. Пробил он в левый от себя угол ворот, куда, кстати, бросился и Артем Кичак. Вратарю «Олимпика» совсем немного не хватило, чтобы отбить мяч, а Кулач вместе с партнерами стали праздновать забитый гол.

Только после пропущенного мяча гости, наконец, заиграли быстро и активно в атаке. Так, на 66-й минуте они неплохо разыграли штрафной удар, но после серии рикошетов до ударов по воротам дело не дошло. Затем на 68-й минуте Максим Дегтярёв пробил низом в дальний угол со средней дистанции - Дмитрий Резник оказался на месте. Еще через минуту примерно с той же позиции бил Орест Лебеденко, но мимо цели. И с таким же результатом вскоре пробили Евгений Цымбалюк на 73-й минуте (головой после подачи с угла поля) и Павел Ксёнз на 76-й минуте (после сольного прохода с линии штрафной площади).

А на 78-й минуте «Олимпик» остался в меньшинстве. За очередное нарушение правил второе предупреждение, а, значит, и красную карточку получил Андрей Кравчук. И все же подопечные Висенте Гомеса даже в меньшинстве имели возможность отыграться. На 82-й минуте Павел Ксёнз стремительно промчался по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной площади под удар Тейшейре. Хозяев поля спас их капитан Владимир Чеснаков, который оказался на линии мяч и отбил его в поле.

В оставшееся до конца матча время мячом больше владели хозяева поля. Главное, что они сумели сделать для себя, так это не дать возможность «олимпийцам» устроить штурм своих ворот и без особых проблем довели дело до победы.

Вот так «Ворскла» выиграла уже второй матч из четырех в этом году и улучшила свое турнирное положение. Что касается «Олимпика», то это уже было седьмое его поражение подряд в чемпионате и дончане опустились на предпоследнее 11-е место.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига 22-й тур

«Ворскла» - «Олимпик» - 1:0

Кулач (63, с пенальти)

Чеснаков ( 34), Шехич (47, Кулач (59)) - Ксенз (23), Зотько (27), Шахаб (28), Кравчук (38), Дегтярев.(42), Гришко (62)

Кравчук (78)

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Альюн, Баенко (Якубу, 56), Скляр, Пуцлин, Шехич, Луизао, Кулач (Ребенок, 76), Степанюк (Васин, 63)

«Олимпик»: Кичак, Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цымбалюк, Кравченко (Е. Пасич, 46), Кравчук, Политыло, Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Арбитр: Кутаков Дмитрий

Стадион: «Ворскла» им. О. Бутовского

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА