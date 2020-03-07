Ворскла - Олимпик - 1:0. Видео гола и обзор матча

В битве за выживание в УПЛ «Ворскла» на своем поле одержала важную победу над «Олимпиком» со счетом 1:0.
Лучшие моменты матча Ворскла - Олимпик Д
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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