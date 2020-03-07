Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла сыграла плохо, но выиграла. Пусть лучше так»

Команда одержала две победы в трех последних матчах

  • 07.03.2020 19:26
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Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла сыграла плохо, но выиграла. Пусть лучше так»
© vorskla.com.ua

В матче УПЛ «Ворскла» одержала важную победу над «Олимпиком» со счетом 1:0. Наставник Юрий Максимов не очень доволен игрой, но рад результату.

«С «Мариуполем» играли хорошо и проиграли, а сегодня наоборот? Пусть лучше так. Сыграли плохо, но выиграли. У нас молодые футболисты есть, 18-19 лет, а есть возрастные - кому за 30. Но нет среднего звена. Это самое главное. Одни не успели восстановиться, а другие сильно переживают».

«Что касается «Мариуполя», то устали после долгого переезда тогда. Мы вышли опустошенные, нас просто затоптали. Бывает, играем хорошо и проигрываем. Сегодня наоборот случилось. Нам повезло больше за счет старания и желания», - считает Максимов.

Полтавчане набрали 20 очков и поднялись на 9-е место.

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Источник — ФК Ворскла

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