Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла сыграла плохо, но выиграла. Пусть лучше так»

В матче УПЛ «Ворскла» одержала важную победу над «Олимпиком» со счетом 1:0. Наставник Юрий Максимов не очень доволен игрой, но рад результату.

«С «Мариуполем» играли хорошо и проиграли, а сегодня наоборот? Пусть лучше так. Сыграли плохо, но выиграли. У нас молодые футболисты есть, 18-19 лет, а есть возрастные - кому за 30. Но нет среднего звена. Это самое главное. Одни не успели восстановиться, а другие сильно переживают».

«Что касается «Мариуполя», то устали после долгого переезда тогда. Мы вышли опустошенные, нас просто затоптали. Бывает, играем хорошо и проигрываем. Сегодня наоборот случилось. Нам повезло больше за счет старания и желания», - считает Максимов.

Полтавчане набрали 20 очков и поднялись на 9-е место.