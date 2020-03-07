Украинская Премьер-лига 22-й тур

«Ворскла» - «Олимпик» - 1:0

Кулач (63, с пенальти)

Чеснаков ( 34), Шехич (47, Кулач (59)) - Ксенз (23), Зотько (27), Шахаб (28), Кравчук (38), Дегтярев.(42), Гришко (62)

Кравчук (78)

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Альюн, Баенко (Якубу, 56), Скляр, Пуцлин, Шехич, Луизао, Кулач (Ребенок, 76), Степанюк (Васин, 63)

«Олимпик»: Кичак, Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цымбалюк, Кравченко (Е. Пасич, 46), Кравчук, Политыло, Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Арбитр: Кутаков Дмитрий

Стадион: «Ворскла» им. О. Бутовского

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Надежно хозяева действуют в обороне.

90 мин. 4 минуты компенсировал арбитр.

88 мин. Наконец-то рискнули гости и пошли вперед большими силами, но пройти оборону Ворсклы очень тяжело..

86 мин. Васин на скорости ворвался в штрафную, но пробить по воротам ему не позволили.

84 мин. Не получается гостям в меньшинстве организовать атаку.

82 мин. Хорошую атаку провели хозяева, Луизао прошел по флангу и прострелил в центр штрафной, но удар Якубу был заблокирован.

80 мин. Теперь уже спокойно по счету могут играть хозяева. Главное для них - не допускать ошибок

78 мин. Все к этому шло, кто-то должен был получить вторую желтую. Кравчук оставил свою команду в меньшинстве за грубую игру в центре поля.

76 мин. Замена в Ворскле. Вместо Кулача вышел Ребенок.

75 мин. А теперь Ксенз прошел по центру и с 17 метров пробил в метре от штанги.

74 мин. Опасно! Цымбалюк из пределов штрафной неточно пробивает, вполне мог счет сравняться.

73 мин. Замена в Олимпике. Вместо Дегтярева вышел Тейшейра.

72 мин. Дегтярев на скорости наступил на мяч и хромая покинул поле.

70 мин. Похоже, перешли полтавчане на игру об обороны, редко они переходят за центр поля.

68 мин. Опасно! Перехватил мяч Лебеденко, на скорости ворвался в штрафную, но пробил выше цели.

66 мин. Очень неплохо навесил со штрафного Политыло, но Ризнык кончиками пальцев отбил мяч перед собой, после чего голкиперу помогли защитники.

65 мин. Заработали гости право на опасный штрафной вблизи угла штрафной Воркслы.

63 мин. ГОЛ! Близок был Кичак, чтобы отразить удар Кулача с пенальти, но мяч все же юркнул в нижний угол.

63 мин. Замена у хозяев. Вместо Степанюка вышел Васин.

62 мин. ПЕНАЛЬТИ! Гришко не успевал к мячу в своей штрафной и сыграл в ногу соперника.

60 мин. Опасной выглядела контратака хозяев, но дальний удар Шехича был заблокирован.

59 мин. Кулач получил карточку за фол на чужой половине поля.

57 мин. Замена в Олимпике. Вместо Шахаба вышел Баланюк

56 мин. Замена у хозяев. Вместо Баенко вышел Якубу.

55 мин. Шахаб на скорости ворвался в штрафную и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.

54 мин. Пауза в игре, Гришко получил повреждение в столкновение двух четвертых номеров команд.

52 мин. 64-36% владеют мячом соперники, но по ударам впереди гости 3-1.

50 мин. Шахаб пробил с дальней дистанции, но мяч до Ризныка не доходит, попав в защитника хозяев.

48 мин. Продолжает Кутаков раздавать желтые. Шехич картинно упал в штрафной соперника и получил карточку за симуляцию.

46 мин. Замена у гостей. Вместо Кравченко вышел Е. Пасич.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

44 мин. Не наиграли соперники за тайм на гол, хотя и был у гостей хороший момент у Шахаба.

42 мин. Не совсем понятно, за что получил карточку Дегтярев. упал он в борьбе со Скляром, а Кутаков, видимо, посчитал это симуляцией.

40 мин. Ничего не меняется, по-прежнему в центре поля проходит игра.

38 мин. Едва ли не каждый фол стал караться карточкой. На скорости проходил Кулач и был сбит Кравчуком.

36 мин. Совсем успокоилась игра и проходит в основном в центре поля.

34 мин. Не скупится на карточки Кутаков, за срыв атаки соперника наказан Чеснаков.

32 мин. Треть матча позади, не самую зрелищную игру демонстрируют соперники.

30 мин. С дальней дистанции Кравчук пытался навесным ударом поразить ворота, но Ризнык спокойно забрал мяч.

28 мин. Теперь Шахаб наказан за накладку в центре поля.

27 мин. Зотько получил ненужную карточку за фол на дальних подступах к своей штрафной.

25 мин. Никак Кулачу не удается зацепиться за мяч, хотя довольно активен форвард.

23 мин. Ксенз при помощи фола остановил фланговый проход соперника.

22 мин. Отсидевшись на своей половине поля, гости перехватили сейчас инициативу.

20 мин. Моментище! Забросили мяч в штрафную на ход Шахабу, который мощно пробил из района угла вратарской, но спас хозяев Ризнык, лтразив тяжелый мяч.

19 мин. Ризнык едва не привез гол в свои ворота, пытаясь обыграть Шахаба и неудачно обработав мяч, но форвард выключился из борьбы и упустил возможность обокрасть голкипера.

17 мин. Опасно! Дегтярев едва не вырвался на свидание с голкипером, но Пердута в последний момент выбил мяч из под ноги форварда.

16 мин. И вновь атаковали гости, Дегтярев прострелил от левой боковой линии штрафной, но мяч до партнеров не доходит.

15 мин. Ни к чему не приводит длинный навес Политыло со штрафного.

14 мин. Олимпийцы пытались провести контратаку, в результате чего Кравченко заработал право на штрафной.

12 мин. На подступах к штрафной Олимпика проходит игра, но без угроз воротам гостей.

10 мин. Более агрессивно начали действовать хозяева.

8 мин. Атака на скорости удалась хозяевам, Шехич справа прострелил в район 11-метровой, но мяч до партнеров не доходит.

6 мин. Очень мало зрителей на стадионе. Если и раньше, когда полтавчане боролись за высокие места, стадион был полупустым, то сейчас интерес к команде упал еще больше.

4 мин. Практически на ровном месте хозяева заработали право на угловой, но навес в штрафную ни к чему не приводит.

2 мин. Пока сумбур на поле, началась борьба за инициативу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 7-го марта, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Олимпик». Встреча пройдет во Полтаве на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского, начало в 14.00 по киевскому времени.

Провалив прошлогоднюю часть сезона, полтавчане после смены главного тренера и зимних сборов сначала дали настоящий бой «Динамо», уступив в Киеве только в компенсированное арбитром время, после чего и вовсе прервали беспроигрышную серию «Шахтера», сумев нанести поражение чемпиону страны.Однако, крупное поражение в Мариуполе вернуло команду с небес на землю. «Олимпик» в турнирной таблице опережает «Ворсклу» всего на одно очко, поэтому матч имеет важное значение для обеих команд. «Олимпийцы» в трех весенних турах потерпели три минимальных поражения и имеют возможность набрать первые очки после зимнего перерыва.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Олимпик»