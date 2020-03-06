В субботу, 7 марта, в Полтаве «Ворскла» проведет заключительный поединок первого этапа чемпионата Украины. Соперником команды Юрия Максимова будет донецкий «Олимпик».

Оба клуба в данный момент находятся на дне турнирной таблицы. Но «Олимпик» растерял свое преимущество, проиграв 6 последних матчей в УПЛ, тогда как полтавчане за этот период одержали три победы. И теперь отстают от подопечных Висенте Гомеса всего на одно очко.

Неубедительное начало календарного года для «Олимпика» удивительно еще и тем, что на сборах донецкая команда не проиграла ни разу. Но в официальных поединках дела идут хуже некуда. 4 марта команда наконец-то забила первый гол после возобновления чемпионата, но все равно проиграла, дважды пропустив от «Десны». И до повторения клубного антирекорда – 7 поражений кряду в чемпионате – осталось проиграть один матч. Главный тренер так объяснил последние результаты: «Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем».

В полтавском поединке соперник «Олимпика» тоже будет не самый результативный. Но наверняка свой шанс получит. «Ворскла» в весенней части чемпионата пока забивала только дважды, но кому! Подопечные Максимова забили в Киеве «Динамо» и дома «Шахтеру». Казалось бы, «Олимпику» следовало накидать полную кошелку, но как показал матч с «Мариуполем», у команды явные проблемы в атаке. Только два удара в створ нанесли полтавчане и в итоге разгромно уступили – 0:3. Наставник команды считает, что футболисты просто не успели восстановиться после победы над «горняками»: «У нас не было свежести. Когда футболисты в оптимальном состоянии, они играют по-другому. Но много сил отдали в игре с «Шахтером» и за два дня не восстановились».

Что же, после игры в Мариуполе прошло также не очень много времени. Успеют ли набрать форму к матчу против «Олимпика» игроки «Ворсклы»? Ответ даст только сам поединок. Букмекеры, к слову, отдают минимальное преимущество хозяевам. Ведь, несмотря на предпоследнее место в турнирной таблице, полтавчане дома проиграли последний раз еще в ноябре, минимально уступив «Десне». Рискнем спрогнозировать, что зрители не увидят обилия голов, а судьбу встречи может решить один мяч.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Резник – Сапай, Ндиайе, Чеснаков, Пердута – Луизао, Пуцлин, Шехич, Кане – Васин, Кулач.

«Олимпик»: Крынский – Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксенз – Завийский – Кравчук, Политыло, Кравченко – Шахаб, Дегтярев.



7 марта, суббота