Олимпик – Ворскла – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Олимпик» и полтавская «Ворскла» сыграли вничью со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Денис Баланюк, 21 мин.
Нереализованный пенальти. Эдин Шехич, 22 мин.
ГОЛ! 1:1. Владислав Кулач, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Олимпик Д - Ворскла
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Баланюк (Олимпик Д).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.