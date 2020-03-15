Украинская Премьер-лига. 23-й тур

Олимпик - Ворскла - 1:1

Баланюк (21) - Кулач (42)

На 23-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь).

Кичак (22) - Якубу (9), Скляр (70)



«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Литвин, Гришко (Романовский, 75), Ксёнз, Цымбалюк, Завийский, Политыло, Кравченко (Балашов, 64), Тейшейра (Чогадзе, 84), Баланюк

Запасные: Крынский, Снурницын, Е.Пасич

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Альюн, Якубу, Баенко, Скляр, Пуцлин (Ребенок, 80), Шехич (Кулач, 34), Луизао (Васин, 68), Кане, Степанюк

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Чеснаков, Кравчук.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

90+4 мин. После подачи углового Ребенок пробил головой, но Кичак забрал мяч в руки.

90+3 мин. Момент! Чогадзе справа выполнил передачу на Балашова, но Резник вовремя вышел из ворот и ликвидировал опасную ситуацию.

90+2 мин. Атаковал «Олимпик», но до удара дело не дошло.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты к основному времени второго тайма.

89 мин. Опасно! Еще один момент у «Ворсклы». И опять на ударной позиции оказался Васин. На этот раз он бил головой после передачи слева, но мяч пролетел мимо ворот.

87 мин. Момент! Кулач слева сделал точную передачу на угол вратарской на Васина, тот сильно пробил, Кичак выручил свою команду.

84 мин. Замена у «Олимпика». Вместо Тейшейры на поле вышел Чогадзе.

83 мин. Контратака «Олимпика» завершается передачей Балашова в штрафную площадь соперников - Резник на выходе сыграл четко и забрал мяч в руки.

82 мин. Преимущество у «Ворсклы». Очередной угловой у ворот хозяев поля, но мяч выбит в поле.

80 мин. Момент! После передачи с левого фланга мяч оказался у Пердуты, который с угла вратарской зарядил выше ворот.

80 мин. Замена у «Ворсклы». Вместо Пуцлина на поле вышел Ребенок.

79 мин. Романовский выбежал на ударную позицию, но пробил неточно.

77 мин. Ближе к концу матча соперники заиграли активнее. Видно, что обе команды хотят добиться победы.

75 мин. Замена у «Олимпика». Вместо Гришко на поле вышел Романовский.

71 мин. Хозяева поля получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот «Ворсклы». Бил Тейшера через стенку, но Резник без особых проблем забрал мяч в руки.

70 мин. Предупреждение за грубую игру получил Скляр («Ворскла»).

68 мин. Замена у «Ворсклы». Вместо Луизао на поле вышел Васин.

67 мин. Ответ «Олимпика». Тейшейра бил со средней дистанции, но мяч попал в защитника и вылетел на угловой.

66 мин. Момент! сразу трое футболистов «Ворсклы» выбежали к воротам «Олимпика». Степанюк отдал передачу на Луизао, но тот пробил намного выше ворот.

64 мин. Замена у «Олимпика». Вместо Кравченко на поле вышел Балашов.

61 мин. «Олимпик» выровнял игру от своих ворот. Теперь Завийский решил пробить издали, но Резник легко забрал мяч в руки.

58 мин. Неточный удар Баланюка с дальней дистанции.

56 мин. «Ворскла» завладела небольшим преимуществом и заработала еще один стандарт у ворот хозяев поля. На этот раз штрафной выполнял Луизао, однако Кичак вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

53 мин. Момент! После подачи углового мяч отскочил к Кане и тот пробил в штангу! На добивании первым оказался Степанюк, но его удар цели не достиг. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, так как Степанюк оказался в офсайде.

50 мин. Не получилась позиционная атака у «Олимпика», мяч был потерян вблизи штрафной площади соперников.

48 мин. Второй тайм начался также, как и первый, в невысоком темпе. Обе команды стараются больше контролировать мяч и вперед пока не особо торопятся.

46 мин. Замен после перерыва нет и команды продолжают игру в тех же составах, что и заканчивали первый тайм.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.

44 мин. Кане снова активен на своем фланге, сильно пробил, но Кичак на месте.

42 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:1. Гол забил Владислав Кулач. Игрок «Ворсклы» Кане удачно сыграл на левом фланге и сделал передачу в район линии вратарской площади. Защитник «Олимпика» мяч отбил перед собой, чем тут же воспользовался Кулач. Последовал точный удар и счет сравнялся. Вот так Юрий Максимов угадал с заменой.

41 мин. Хозяева поля в последние минуты действуют немного активнее, но никак не могут завершить атаку ударом по воротам.

38 мин. «Олимпик» получил право на угловой, но ничего опасного у ворот гостей донецкие футболисты не создали.

36 мин. Луизао пробил с правого фланга над перекладиной.

34 мин. Замена у «Ворсклы». Вместо Шехича на поле вышел Кулач.

33 мин. Могла получиться острая атака у гостей, но боковой судья зафиксировал офсайд.

31 мин. После подачи с угла поля мяч немного пометался в штрафной площади «Олимпика» и все же защитники сумели выбить его подальше от ворот.

30 мин. «Ворскла» заработала угловой.

27 мин. После столь бурных событий, игра снова немного успокоилась.

23 мин. Кичак берет пенальти от Шехича. Игрок «Ворсклы» пробил в правый от себя угол и голкипер хозяев поля отбил мяч на угловой.

22 мин. Предупрежден Кичак («Олимкик») за то, что задержал Луизао рукой.

22 мин. Быстрый ответ от «Ворсклы» и Луизао заработал пенальти!

21 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Гол забил Денис Баланюк. Тейшера перехватил мяч, отдал его направо Лебеденко, тот вернул мяч Тейшеры, который пробил по воротам из пределов штрафной площади. Ризнык мяч отбил и Баланюк первым оказался на добивании.

19 мин. Тейшейра ответил неточным ударом, мяч полетел выше ворот.

18 мин. Наконец-то мы дождались первого хоть какого-то момента. Пердута справа сделал передачу на линию вратарской, где Степанюк попытался пробить слету, но неточно.

17 мин. Ничего не получается в атаке ни у хозяев поля, ни у гостей.

14 мин. Офсайд у Луизао.

12 мин. По-прежнему игра проходит без моментов.

9 мин. Первое предупреждение в мачте. Желтую карточку за грубую игру получил Якубу («Ворскла»).

8 мин. «Олимпик» попытался организовать позиционную атаку, но Ксёнз плохо выполнил аут и мяч вылетел за пределы поля.

6 мин. Пока ничего интересного на поле не происходит. Очень осторожно действуют футболисты, боясь ошибиться.

3 мин. Хозяева поля получили право на штрафной удар вблизи ворот соперника, но разыграли его неудачно.

2 мин. Игра началась в невысоком темпе и проходит в основном возле центрального круга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В 23-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 15 марта донецкий «Олимпик» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Команды являются соседями по турнирной таблице и ведут борьбу за то, чтобы остаться в украинской Премьер-Лиге. Интересно, что в предыдущем 22-м туре соперники встречались друг с другом и тогда в Полтаве успеха добились хозяева поля со счетом 1:0.

После той игры «Ворскла» сумела пробиться в полуфинал Кубка Украины, обыграв черниговскую «Десну», а у «Олимпика» сменился наставник - вместо Висенте Гомеса теперь исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

Матч «Олимпик» - «Ворскла» пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало поединка в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка