Олимпик и Ворскла сыграли вничью в Киеве

Оба мяча в этом матче были забиты в первом тайме

  • 15.03.2020 21:30
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Олимпик и Ворскла сыграли вничью в Киеве
© ФК Олимпик

Отчет о матче читайте немного позже ...

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

Олимпик - Ворскла - 1:1

 Баланюк (21) - Кулач (42)

На 23-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь).

Кичак (22) - Якубу (9), Скляр (70)
 
«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Литвин, Гришко (Романовский, 75), Ксёнз, Цымбалюк, Завийский, Политыло, Кравченко (Балашов, 64), Тейшейра (Чогадзе, 84), Баланюк

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Альюн, Якубу, Баенко, Скляр, Пуцлин (Ребенок, 80), Шехич (Кулач, 34), Луизао (Васин, 68), Кане, Степанюк

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского 

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ОЛИМПИК - ВОРСКЛА

 

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Источник — Sport.ua

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