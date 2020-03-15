Олимпик и Ворскла сыграли вничью в Киеве

Отчет о матче читайте немного позже ...
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
Олимпик - Ворскла - 1:1
Баланюк (21) - Кулач (42)
На 23-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь).
Кичак (22) - Якубу (9), Скляр (70)
«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Литвин, Гришко (Романовский, 75), Ксёнз, Цымбалюк, Завийский, Политыло, Кравченко (Балашов, 64), Тейшейра (Чогадзе, 84), Баланюк
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Альюн, Якубу, Баенко, Скляр, Пуцлин (Ребенок, 80), Шехич (Кулач, 34), Луизао (Васин, 68), Кане, Степанюк
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ОЛИМПИК - ВОРСКЛА
Источник — Sport.ua
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