23-й тур
Олимпик Д
1:1
Ворскла
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Наставник Олимпика: «Одно очко – это плюс, но игрой я недоволен»

Игорь Климовский – о матче с «Ворсклой»

  • 16.03.2020 01:20
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  • 1 комментарий
Наставник Олимпика: «Одно очко – это плюс, но игрой я недоволен»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Олимпика» Игорь Климовский прокомментировал ничью в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы» (1:1):

«Игрой я недоволен. Мы неплохо начали. У нас получалось вступать в прессинг на старте поединка. Мы смогли забить быстрый гол. Но к середине тайма мы почему-то отошли от нашего плана, пропустили гол и опустили голову.

В перерыве мы поговорили и должны были идти встречать соперника выше, но ничего не получалось. Одно очко – это, безусловно, плюс, очки нам сейчас нужны. Но по игре – очень тяжело…

Сложно, когда за два дня до игры происходит смена тренера. Ребята привыкли к Висенте Гомесу, он не один месяц работал с ними и готовил команду. Это непростая ситуация. Да, мы общались с каждым, но, сами понимаете, когда происходят такие вещи, они не могут не влиять на футболистов. Игра сегодня не получилась.

Пауза, которая, вероятно, сейчас возникнет, пойдет на пользу команде. Будет время все обдумать», - сказал Климовский.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 16.03.2020 01:34
    0
    Главное оставить овец на последнем месте. Для это нужно набирать хоть какие то очки. Овцам воздалось за плей-офф с Волиню) Теперь они ноль)
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 16.03.2020 01:34
    0
    Главное оставить овец на последнем месте. Для это нужно набирать хоть какие то очки. Овцам воздалось за плей-офф с Волиню) Теперь они ноль)
    Ссылка
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