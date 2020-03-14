Всего неделя прошла после предыдущей встречи команд, и вот – очередное противостояние. Так уж сложился календарь второго этапа, вот только теперь оппоненты выяснят отношения в столице.

Однако, не только фактор поля отличает эти встречи. Во-первых, в связи с объявленным карантином матч пройдет при «закрытых дверях», а во-вторых – уже без Висенте Гомеса выйдет «Олимпик» на стартовый матч второго этапа сезона. Уж слишком болезненной оказалась серия из семи кряду поражений, так что расставание не выглядело сенсационным: до конца сезона руководить командой будет Игорь Климовский, который уже занимал в донецком клубе позицию «и. о.».

Не позавидуешь новому-старому тренеру, ведь дисквалификации вынудят «Олимпик» играть в существенно измененном составе. После «полтавской битвы» из-за перебора карточек не помогут дончанам Максим Дегтярёв, Иван Зотько, Андрей Кравчук и Шахаб. Едва ли не полкоманды, но зато шанс получат другие исполнители. Учитывая, что указанные выше футболисты не помогли взять очки неделю назад – надежда на «свежую кровь».

На фоне тренерской перестановки «Олимпика» еще более своевременным выглядит назначение Юрия Максимова рулевым «Ворсклы». Львиную долю всех очков сезона полтавчане набрали как раз в семи последних матчах, выиграв все домашние встречи. Отличным бонусом к продвижению по таблице УПЛ стал и выход в полуфинал Кубка Украины, причем «Десну» удалось обыграть как раз в гостях. Сложно переоценить значимость гола Дениса Васина, ведь так высоко в турнире «Ворскла» добралась лишь второй раз в истории.

Но до кубкового противостояния с «Мариуполем» еще далеко (и неизвестно, будет ли оно даже через месяц), а вот в свете ничьей во львовском дерби – у команд хорошая возможность и оторваться от последней строки, и приблизиться к тем же приазовцам, идущим восьмыми.

«Не может не радовать, что после появления у руля команды Юрия Максимова «Ворскла» стала монолитной не только на футбольном поле, но и за его пределами», – сказал после кубкового матча в Чернигове Владимир Чеснаков. В Киеве перед полтавским коллективом будет очередное испытание: во-первых, прервать серию выездных поражений в чемпионате, а во-вторых, наконец-то привезти победу из логова «Олимпика». При небольшом перевесе в балансе встреч единственный раз полтавчане выигрывали в столице в ноябре 2017 года, разгромив хозяев – 4:1. Один из голов тогда забил Владислав Кулач, который отличился в воротах дончан и неделю назад в Полтаве, и в прошлом сезоне.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Кичак, Ксёнз, Гришко, Литвин, Лебеденко, Цымбалюк, Пасич Е., Завийский, Политыло, Тейшейра, Баланюк.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Баенко, Альюн, Якубу, Скляр, Пуцлин, Кане, Луизао, Васин, Кулач.

15 марта, воскресенье