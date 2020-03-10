В среду, 11-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

В минувший уик-энд соперники встречались в рамках очередного тура чемпионата Украины, и киевляне в Александрии одержали победу со счетом 3:1. «Динамо» на кубковой дистанции одолело «Шахтер» (2:1 в дополнительное время), а команда Владимира Шарана справилась с вышгородским «Диназом» (1:0) и в серии послематчевых пенальти прошла луганскую «Зарю». «Динамо» и «Александрия» ранее дважды противостояли друг другу в Кубке Украины, и оба раза «бело-синие» оставляли «желто-черных» за бортом турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».