22-й тур
Львов
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Карпаты
08.03.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 07.03.2020 14:06
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ПФК Львов – Карпаты. Текстовая трансляция матча
© Евгений Кравс

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся ПФК «Львов» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало – в 14:00.

«Карпаты» не могут победить в чемпионате с сентября прошлого года на протяжении четырнадцати матчей. «Зелено-белые» находятся на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и перед стартом 22-го тура на пять очков отставали от ближайшего конкурента по борьбе за выживание в элите. «Львов» занимает девятую позицию. В прошедший мид-уик «сине-золотые» уступили луганской «Заре» со счетом 0:2. В матче первого круга львовское дерби завершилось безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Карпаты».

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Источник — Sport.ua

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