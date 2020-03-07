ПФК Львов – Карпаты. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся ПФК «Львов» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало – в 14:00.

«Карпаты» не могут победить в чемпионате с сентября прошлого года на протяжении четырнадцати матчей. «Зелено-белые» находятся на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и перед стартом 22-го тура на пять очков отставали от ближайшего конкурента по борьбе за выживание в элите. «Львов» занимает девятую позицию. В прошедший мид-уик «сине-золотые» уступили луганской «Заре» со счетом 0:2. В матче первого круга львовское дерби завершилось безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Карпаты».