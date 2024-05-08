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Лига чемпионов
08 мая 2024, 04:27 | Обновлено 08 мая 2024, 04:36
130
0

Во сколько оценили игру Хуммельса? Обнародованы оценки матча ПСЖ и Боруссии

Автор гола дортмундской команды получил высокую оценку 8.7 от WhoScored

08 мая 2024, 04:27 | Обновлено 08 мая 2024, 04:36
130
0
Во сколько оценили игру Хуммельса? Обнародованы оценки матча ПСЖ и Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

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На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового (1:0).

Лучшим игроком матча признан автор гола Матс Хуммельс. Он получил высокую оценку 8.7 от WhoScored.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч, 7 мая, Париж

ПСЖ (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 0:1

Гол: Матс Хуммельс, 50

Первый матч – 0:1

Оценки за матч от WhoScored

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Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс лучший игрок ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д оценки WhoScored
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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