Во сколько оценили игру Хуммельса? Обнародованы оценки матча ПСЖ и Боруссии

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

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На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового (1:0).

Лучшим игроком матча признан автор гола Матс Хуммельс. Он получил высокую оценку 8.7 от WhoScored.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч, 7 мая, Париж

ПСЖ (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 0:1

Гол: Матс Хуммельс, 50

Первый матч – 0:1

Оценки за матч от WhoScored