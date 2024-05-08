Во сколько оценили игру Хуммельса? Обнародованы оценки матча ПСЖ и Боруссии
Автор гола дортмундской команды получил высокую оценку 8.7 от WhoScored
Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).
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На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового (1:0).
Лучшим игроком матча признан автор гола Матс Хуммельс. Он получил высокую оценку 8.7 от WhoScored.
Лига чемпионов. 1/2 финала
Ответный матч, 7 мая, Париж
ПСЖ (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 0:1
Гол: Матс Хуммельс, 50
Первый матч – 0:1
Оценки за матч от WhoScored
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