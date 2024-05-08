Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим был каркас ворот? Назван MVP матча ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д
Лига чемпионов
08 мая 2024, 01:23 | Обновлено 08 мая 2024, 01:38
271
0

Лучшим был каркас ворот? Назван MVP матча ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д

Матс Хуммельс стал автором единственного гола в полуфинале Лиги чемпионов

08 мая 2024, 01:23 | Обновлено 08 мая 2024, 01:38
271
0
Лучшим был каркас ворот? Назван MVP матча ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового (1:0).

Лучшим игроком матча признан именно автор гола Матс Хуммельс. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Накрытые удары, перехваты, отборы, выносы и лидерские качества в обороне – плюс гол, конечно же».

Однако в ответной игре наблюдался дикий нефарт для клуба из Парижа: 30 ударов и 6 перекладин или штанг! Фанаты в соцсетях шутят, что лучшим игроком матча был каркас ворот Боруссии Д.

По теме:
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов 2023/24
Боруссия Дортмунд ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д лучший игрок Матс Хуммельс
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Футбол | 08 мая 2024, 00:50 0
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Футбол | 07 мая 2024, 23:57 53
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию

Бесславный вылет от подопечных Луиса Энирке, едва не сломавших каркас чужих ворот

Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 07.05.2024, 12:30
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07.05.2024, 07:21
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07.05.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 30
Футбол
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 18
Волейбол
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
06.05.2024, 12:08 6
Футбол
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
06.05.2024, 19:25
Бокс
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем