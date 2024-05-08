Лучшим был каркас ворот? Назван MVP матча ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

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На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового (1:0).

Лучшим игроком матча признан именно автор гола Матс Хуммельс. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Накрытые удары, перехваты, отборы, выносы и лидерские качества в обороне – плюс гол, конечно же».

Однако в ответной игре наблюдался дикий нефарт для клуба из Парижа: 30 ударов и 6 перекладин или штанг! Фанаты в соцсетях шутят, что лучшим игроком матча был каркас ворот Боруссии Д.