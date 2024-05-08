ХУММЕЛЬС: «Я забивал в ЛЧ всего 5 раз. Почему бы нам не выиграть на Уэмбли»

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, ставший лучшим игроком матча, прокомментировал победу в полуфинале ЛЧ:

«За всю карьеру я слишком редко забивал в Лиге чемпионов – всего-то пять раз. Вот самое время добавить к этому еще один гол. Со второго матча на групповом этапе мы поверили в то, что можем побеждать в каждой игре, и я задумываюсь, почему бы нам теперь не выиграть на Уэмбли.

Сегодня мы постоянно были активны, выдержав очень высокий темп игры и такую атмосферу на стадионе. Таким и стал наш рецепт сегодняшнего успеха».