ЛУИС ЭНРИКЕ: «Футбол несправедлив. Надо было попадать, а не бить в штангу»

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение:

«По правде говоря, я считаю, что мы заслужили победу. Мы нанесли 31 удар, четыре раза попали в каркас ворот. За два матча мы шесть раз попали в штангу, но так и не забили. Футбол иногда бывает таким несправедливым. Поздравляем Боруссию. У них отличная команда. Я надеюсь, что они смогут выиграть финал.

Конечно, мы все расстроены. Мы были не хуже в этих двух матчах. Футбол – любопытная игра, иногда несправедливая. Мы не смогли забить, несмотря на 31 удар по воротам. Но ты побеждаешь, забивая голы, а не попадая в штангу.

Я доволен тем, что я увидел. Настоящий дух. Команда, которая отдала все силы. Болельщики как всегда были на высоте. Надеюсь, что наша связь на этом не прервется. Эти ребята выкладываются по полной за свой клуб. Но сегодня мы должны поздравить команду, которая вышла в финал.

В целом, я доволен. Доволен тем, что я увидел в первом тайме. Доволен двумя этими матчами. Ребята сделали то, о чем я просил. Мне понравился дух, который они продемонстрировали в этом противостоянии. Разумеется, есть вещи, которые надо улучшить. Мы займемся этим в следующем сезоне. Если мы и можем на что-то сетовать, то только на удачу, которая сегодня отвернулась от нас.

Было бы грустно, если бы я не поддержал своих игроков, не поставил себя на передовую. Я беру ответственность за это поражение. Я очень горжусь каждым из моих игроков.

Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение. Я говорил с каждым индивидуально. Важно не только побеждать, но и уметь проигрывать. Надо знать, как подавать пример детям».