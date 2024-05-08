Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУИС ЭНРИКЕ: «Футбол несправедлив. Надо было попадать, а не бить в штангу»
Лига чемпионов
08 мая 2024, 02:40 | Обновлено 08 мая 2024, 03:04
319
0

ЛУИС ЭНРИКЕ: «Футбол несправедлив. Надо было попадать, а не бить в штангу»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение от «Боруссия» Д в ЛЧ

08 мая 2024, 02:40 | Обновлено 08 мая 2024, 03:04
319
0
ЛУИС ЭНРИКЕ: «Футбол несправедлив. Надо было попадать, а не бить в штангу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение:

«По правде говоря, я считаю, что мы заслужили победу. Мы нанесли 31 удар, четыре раза попали в каркас ворот. За два матча мы шесть раз попали в штангу, но так и не забили. Футбол иногда бывает таким несправедливым. Поздравляем Боруссию. У них отличная команда. Я надеюсь, что они смогут выиграть финал.

Конечно, мы все расстроены. Мы были не хуже в этих двух матчах. Футбол – любопытная игра, иногда несправедливая. Мы не смогли забить, несмотря на 31 удар по воротам. Но ты побеждаешь, забивая голы, а не попадая в штангу.

Я доволен тем, что я увидел. Настоящий дух. Команда, которая отдала все силы. Болельщики как всегда были на высоте. Надеюсь, что наша связь на этом не прервется. Эти ребята выкладываются по полной за свой клуб. Но сегодня мы должны поздравить команду, которая вышла в финал.

В целом, я доволен. Доволен тем, что я увидел в первом тайме. Доволен двумя этими матчами. Ребята сделали то, о чем я просил. Мне понравился дух, который они продемонстрировали в этом противостоянии. Разумеется, есть вещи, которые надо улучшить. Мы займемся этим в следующем сезоне. Если мы и можем на что-то сетовать, то только на удачу, которая сегодня отвернулась от нас.

Было бы грустно, если бы я не поддержал своих игроков, не поставил себя на передовую. Я беру ответственность за это поражение. Я очень горжусь каждым из моих игроков.

Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение. Я говорил с каждым индивидуально. Важно не только побеждать, но и уметь проигрывать. Надо знать, как подавать пример детям».

По теме:
Рио ФЕРДИНАНД: «Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне»
Эдин ТЕРЗИЧ: «Если бы снова сыграть с ПСЖ, мы бы проиграли 10 раз из 10»
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Эдин Терзич
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Футбол | 07 мая 2024, 06:30 1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу

В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» и покинул зону вылета

Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07 мая 2024, 07:21 6
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?

«Галактикос» выиграли 36-й титул чемпиона Ла Лиги

ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
Футбол | 08.05.2024, 01:05
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Бокс | 07.05.2024, 11:58
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 07.05.2024, 21:20
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 6
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 30
Футбол
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
06.05.2024, 22:41 1
Бокс
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем