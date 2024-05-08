Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне»
Лига чемпионов
08 мая 2024, 02:59 | Обновлено 08 мая 2024, 03:17
82
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне»

Бывший защитник сборной Англии прокомментировал полуфинал ЛЧ

08 мая 2024, 02:59 | Обновлено 08 мая 2024, 03:17
82
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал полуфинал ЛЧ:

«Это достижение. Терзич знает ценность и важность каждого в своей команде. До финала не добраться, если справятся не все до единого. Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне».

По теме:
ЛУИС ЭНРИКЕ: «Футбол несправедлив. Надо было попадать, а не бить в штангу»
Эдин ТЕРЗИЧ: «Если бы снова сыграть с ПСЖ, мы бы проиграли 10 раз из 10»
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Рио Фердинанд
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07 мая 2024, 07:45 6
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

Украинцем заинтересовался «Ювентус»

ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
Футбол | 08 мая 2024, 01:05 0
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д

Варрен Заир-Эмери мог вывести команду вперед, но в итоге парижане проиграли 0:1

Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Футбол | 07.05.2024, 23:57
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07.05.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07.05.2024, 07:21
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
06.05.2024, 19:25
Бокс
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
06.05.2024, 22:41 1
Бокс
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 30
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем