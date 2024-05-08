Рио ФЕРДИНАНД: «Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне»

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал полуфинал ЛЧ:

«Это достижение. Терзич знает ценность и важность каждого в своей команде. До финала не добраться, если справятся не все до единого. Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне».