ЗАММЕР: «Если хочешь попасть в финал, без удачи не обойтись»

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

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Победитель финала ЛЧ-1997 в составе дортмундской Боруссии Маттиас Заммер прокомментировал игру:

«Считаю успех дортмундцев подлинным. Всегда говорят о том, что, если хочешь попасть в финал, без удачи не обойтись. Но удачу эту они заслужили. Играли очень страстно».

ПСЖ проиграл свой шестой из всех шести проведенных матчей в полуфинальной стадии (при двухраундовых противостояниях) Лиги чемпионов. Прежде двойные поражения были и от Милана в 1995 году, и от Манчестер Сити в 2021 году.