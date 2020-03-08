22-й тур
Львов
0:0
Карпаты
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

САНЖАР: «Не смогли воплотить свое преимущество даже в голевые моменты»

Наставник «Карпат» высказался о ничьей во львовском дерби

  • 08.03.2020 17:27
  • 464 просмотра
  • 1 комментарий
САНЖАР: «Не смогли воплотить свое преимущество даже в голевые моменты»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар прокомментировал ничью со «Львовом» (0:0) в рамках 22-го тура УПЛ. 

«Сегодня был для нас принципиальный матч. С точки зрения турнирной таблицы мы должны были побеждать. Львовское дерби, в котором было много физической и тактической борьбы. «Карпаты» имели территориальное преимущество, целый матч пытались прессинговать соперника, больше контролировали мяч и находились на половине поля «горожан». Воплотить свое преимущество даже в голевые моменты мы не смогли. Настроением и желанием игроков я доволен, но качеством игры в атаке, безусловно, нет. Для того, чтобы побеждать, нужно создавать возможности, брать на себя ответственность, стараться обыграть один в один и проявлять инициативу. У нас была самоотдача в обороне, борьбе, но где-то, видимо, на команду давило то, что это принципиальный поединок, ребята волновались. На подступах к штрафной не хватило тонкости и хладнокровия», - сказал Санжар.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 18:02
    -2
    Шо ти несеш, вівця... Яка перевага?!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности