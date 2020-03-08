САНЖАР: «Не смогли воплотить свое преимущество даже в голевые моменты»

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар прокомментировал ничью со «Львовом» (0:0) в рамках 22-го тура УПЛ.

«Сегодня был для нас принципиальный матч. С точки зрения турнирной таблицы мы должны были побеждать. Львовское дерби, в котором было много физической и тактической борьбы. «Карпаты» имели территориальное преимущество, целый матч пытались прессинговать соперника, больше контролировали мяч и находились на половине поля «горожан». Воплотить свое преимущество даже в голевые моменты мы не смогли. Настроением и желанием игроков я доволен, но качеством игры в атаке, безусловно, нет. Для того, чтобы побеждать, нужно создавать возможности, брать на себя ответственность, стараться обыграть один в один и проявлять инициативу. У нас была самоотдача в обороне, борьбе, но где-то, видимо, на команду давило то, что это принципиальный поединок, ребята волновались. На подступах к штрафной не хватило тонкости и хладнокровия», - сказал Санжар.