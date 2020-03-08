ПФК Львов – Карпаты – 0:0. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0

Сергей Люлька (50), Жонатан (64) – Владислав Дубинчак (21), Андро Гиоргадзе (34), Матар (40)

Жонатан (92, вторая желтая карточка)

ПФК «Львов»: Богдан Сарнавский, Бопесу Джоэль, Владислав Приймак, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сабино, Жонатан, Никита Татарков, Альваро, Ярослав Богунов (Велвес, 68), Яковелли (Ренан, 85)

Запас: Герман Пеньков, Юрий Кравчук, Егор Клименчук, Шина, Андрей Бусько.

«Карпаты»: Олег Кудрик, Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлёв (Артем Козак, 67), Геннадий Пасич, Остап Притула (Василий Прийма, 83), Ростислав Лях, Матар (Александру Бойчук, 83)

Запас: Антон Каниболоцкий, Гишам Лейоус, Юрий Тлумак, Алексей Сыч

Арбитр: Виталий Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Украина» (Львов)

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Оценки Sport.ua за матч ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0:

Замены ПФК «Львов»: Велвес - 5,0; Ренан - б/о.

Замены «Карпат»: Артем Козак - 5,0; Василий Прийма - б/о; Александру Бойчук - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

98 мин. Штрафной, а затем и угловой Львова к угрозам воротам Карпат не привели.

96 мин. МОМЕНТ! Клёц из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

94 мин. Велвес слева ворвался в штрафную Карпат, но сделал неточную передачу.

92 мин. Жонатан грубо сыграл против Приймы и получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

92 мин. Игра возобновилась.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

90 мин. И снова пауза в игре, вызванная взрывами петард на трибунах. Фан-сектор Карпат гуляет.

88 мин. Перспективная контратака Львова завершилась неточной передачей Татаркова.

85 мин. Замена у Львова. Вместо Яковелли на поле вышел Ренан.

83 мин. Две замены у Карпат. Вместо Матара на поле вышел Бойчук, вместо Притулы - Прийма.

81 мин. После навеса с углового мяч упал в штрафной Львова, но Козак не сумел развернуться для нанесения удара.

80 мин. Оффсайд у Пасича.

77 мин. Альваро заблокировал удар соперника с линии штрафной.

75 мин. Игра идет в центре поля.

72 мин. Матар нарушил правила в штрафной Львова.

70 мин. Арбитр показал горчичник главному тренеру Львова Егише Меликяну за слишком бурные эмоции.

68 мин. Замена у Львова. Вместо Богунова на поле вышел Велвес.

67 мин. Замена у Карпат. Вместо Хахлёва на поле вышел Козак.

67 мин. Теперь Люлька и Мартинс пострадали в стыке.

64 мин. Жонатан отмахнулся от оппонента.

63 мин. Дубинчак и Татарков столкнулись в жестком единоборстве. Обоим оказывают медицинскую помощь.

62 мин. Неудачная атака Карпат правым флангом.

59 мин. Бопесу нарушил правила на половине поля Карпат.

57 мин. Игра возобновилась.

55 мин. Команды отправились к кромке поля.

54 мин. Началась канонада из петард на трибунах, поле заволокло дымом. Арбитр остановил поединок.

52 мин. Неудачная атака Карпат.

50 мин. Люлька грубо сыграл против Пасича в центре поля.

48 мин. Игра идет в центре поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Дубинчаку оказывают медицинскую помощь.

40 мин. Матар локтем ударил Приймака в верховом единоборстве.

39 мин. Неудачная атака Карпат.

37 мин. Татарков неудачно подал угловой - мяч свалился с ноги и, не долетев до штрафной, покинул пределы поля.

34 мин. Гиоргадзе грубо встретил Богунова в центре поля.

33 мин. Снова зелено-белые включили активный прессинг.

31 мин. Богунов навесил с левого фланга, и защитник Карпат выбил мяч.

29 мин. После навеса с углового Приймак головой пробил выше ворот.

26 мин. Дубинчак навесил с левого фланга, и Халл нанес удар в падении через себя. Эффектно получилось, но мяч пролетел намного выше перекладины.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Дубинчак грубо сыграл против Гончара в штрафной Львова.

19 мин. Мартинс неточно прострелил с правого фланга.

18 мин. На поле много борьбы, но пока мало конструктива.

15 мин. Неудачная атака Карпат.

13 мин. Игра проходит под аккомпанимент оркестра на трибунах.

11 мин. Зелено-белые контролируют мяч.

8 мин. ОПАСНО! После передачи Альваро Татарков принял мяч в штрафной Карпат и с лёта пробил в руки Кудрику!

6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Номинальные гости активно прессингуют соперников.

2 мин. Неудачная атака Карпат левым флангом.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся ПФК «Львов» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало – в 14:00.

«Карпаты» не могут победить в чемпионате с сентября прошлого года на протяжении четырнадцати матчей. «Зелено-белые» находятся на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и перед стартом 22-го тура на пять очков отставали от ближайшего конкурента по борьбе за выживание в элите. «Львов» занимает девятую позицию. В прошедший мид-уик «сине-золотые» уступили луганской «Заре» со счетом 0:2. В матче первого круга львовское дерби завершилось безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Карпаты».