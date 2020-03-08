22-й тур
Львов
0:0
Карпаты
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Карпаты – 0:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.03.2020 14:02
  • 6408 просмотров
  • 24 комментария
ПФК Львов – Карпаты – 0:0. Текстовая трансляция матча
© Евгений Кравс

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0

Сергей Люлька (50), Жонатан (64) – Владислав Дубинчак (21), Андро Гиоргадзе (34), Матар (40)

Жонатан (92, вторая желтая карточка)

ПФК «Львов»: Богдан Сарнавский, Бопесу Джоэль, Владислав Приймак, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сабино, Жонатан, Никита Татарков, Альваро, Ярослав Богунов (Велвес, 68), Яковелли (Ренан, 85)

Запас: Герман Пеньков, Юрий Кравчук, Егор Клименчук, Шина, Андрей Бусько.

«Карпаты»: Олег Кудрик, Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлёв (Артем Козак, 67), Геннадий Пасич, Остап Притула (Василий Прийма, 83), Ростислав Лях, Матар (Александру Бойчук, 83)

Запас: Антон Каниболоцкий, Гишам Лейоус, Юрий Тлумак, Алексей Сыч

Арбитр: Виталий Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Украина» (Львов)

________________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0:

 

  

Замены ПФК «Львов»: Велвес - 5,0; Ренан - б/о.

Замены «Карпат»: Артем Козак - 5,0; Василий Прийма - б/о; Александру Бойчук - б/о.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

98 мин. Штрафной, а затем и угловой Львова к угрозам воротам Карпат не привели.

96 мин. МОМЕНТ! Клёц из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

94 мин. Велвес слева ворвался в штрафную Карпат, но сделал неточную передачу.

92 мин. Жонатан грубо сыграл против Приймы и получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

92 мин. Игра возобновилась.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

90 мин. И снова пауза в игре, вызванная взрывами петард на трибунах. Фан-сектор Карпат гуляет.

88 мин. Перспективная контратака Львова завершилась неточной передачей Татаркова.

85 мин. Замена у Львова. Вместо Яковелли на поле вышел Ренан.

83 мин. Две замены у Карпат. Вместо Матара на поле вышел Бойчук, вместо Притулы - Прийма.

81 мин. После навеса с углового мяч упал в штрафной Львова, но Козак не сумел развернуться для нанесения удара.

80 мин. Оффсайд у Пасича.

77 мин. Альваро заблокировал удар соперника с линии штрафной.

75 мин. Игра идет в центре поля.

72 мин. Матар нарушил правила в штрафной Львова.

70 мин. Арбитр показал горчичник главному тренеру Львова Егише Меликяну за слишком бурные эмоции.

68 мин. Замена у Львова. Вместо Богунова на поле вышел Велвес.

67 мин. Замена у Карпат. Вместо Хахлёва на поле вышел Козак.

67 мин. Теперь Люлька и Мартинс пострадали в стыке.

64 мин. Жонатан отмахнулся от оппонента.

63 мин. Дубинчак и Татарков столкнулись в жестком единоборстве. Обоим оказывают медицинскую помощь.

62 мин. Неудачная атака Карпат правым флангом.

59 мин. Бопесу нарушил правила на половине поля Карпат.

57 мин. Игра возобновилась.

55 мин. Команды отправились к кромке поля.

54 мин. Началась канонада из петард на трибунах, поле заволокло дымом. Арбитр остановил поединок.

52 мин. Неудачная атака Карпат.

50 мин. Люлька грубо сыграл против Пасича в центре поля.

48 мин. Игра идет в центре поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Дубинчаку оказывают медицинскую помощь.

40 мин. Матар локтем ударил Приймака в верховом единоборстве.

39 мин. Неудачная атака Карпат.

37 мин. Татарков неудачно подал угловой - мяч свалился с ноги и, не долетев до штрафной, покинул пределы поля.

34 мин. Гиоргадзе грубо встретил Богунова в центре поля.

33 мин. Снова зелено-белые включили активный прессинг.

31 мин. Богунов навесил с левого фланга, и защитник Карпат выбил мяч.

29 мин. После навеса с углового Приймак головой пробил выше ворот.

26 мин. Дубинчак навесил с левого фланга, и Халл нанес удар в падении через себя. Эффектно получилось, но мяч пролетел намного выше перекладины.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Дубинчак грубо сыграл против Гончара в штрафной Львова.

19 мин. Мартинс неточно прострелил с правого фланга.

18 мин. На поле много борьбы, но пока мало конструктива.

15 мин. Неудачная атака Карпат.

13 мин. Игра проходит под аккомпанимент оркестра на трибунах.

11 мин. Зелено-белые контролируют мяч.

8 мин. ОПАСНО! После передачи Альваро Татарков принял мяч в штрафной Карпат и с лёта пробил в руки Кудрику!

6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Номинальные гости активно прессингуют соперников.

2 мин. Неудачная атака Карпат левым флангом.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся ПФК «Львов» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало – в 14:00.

«Карпаты» не могут победить в чемпионате с сентября прошлого года на протяжении четырнадцати матчей. «Зелено-белые» находятся на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и перед стартом 22-го тура на пять очков отставали от ближайшего конкурента по борьбе за выживание в элите. «Львов» занимает девятую позицию. В прошедший мид-уик «сине-золотые» уступили луганской «Заре» со счетом 0:2. В матче первого круга львовское дерби завершилось безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Карпаты».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:09
    +1
    Подарували кончєним ніщєбродам очко, хто як не ми ?!
    Могли то кодло бомжацьке рвати, але тримайте то чко своє вівці, ми не ви... Дякуйте!
    П.с. Хоча наща молодь Ю-21 овече очко порвала !
    Ссылка
    Микола Козік
      Микола Козік, 08.03.2020 16:06
    0
    Дербі грьобаних лузерів!
    Будь-яка команда першої ліги тих баранів обіграє...
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 08.03.2020 15:59
    -3
    Нормально і так)
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 08.03.2020 15:58
    -2
    Львів, вкати наостанок
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 08.03.2020 15:55
    0
    Жалко Санжара! Большинство игроков Карпат даже для 1-ой лиги не подойдут. Из дерьма пулю не слепишь...
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 08.03.2020 15:54
    -2
    Олег Кулініч, 08.03.2020 15:49
    Навіть нема шо тащити, вітаю, хороша ставочка)
    А чого замінусовали? Того шо бичвота карпатівська?
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 08.03.2020 15:52
    -1
    Олені, шо ті, шо інші, - поки оброблять м'яч - по три суперника вспіває налетіти. Нє, шоб пробігти три метра, відкритись під один дотик - краще пробігти десять, шоб постаратись забрати мяч
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 08.03.2020 15:49
    +2
    Олег Кулініч, 08.03.2020 15:44
    Болільники карпат під стать клубу, шо вони там кричать в адрес ФК ,,Львова"?
    "болільники", "під стать" - це по якому ?
    Там ніби в ваших хороші перекладачі з'явилися, що навіть важко від українців відрізнити .
    Звернися до них
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 08.03.2020 15:49
    -6
    salamanka1982, 08.03.2020 15:04
    ТМ 0,5 за 20 штук!!! Воротнікі, тащіть, вірю в вас на всі 100!!!!!!!!!!!
    Навіть нема шо тащити, вітаю, хороша ставочка)
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 08.03.2020 15:48
    +1
    MADRIDISTA, 08.03.2020 15:42
    Ну Львову нічого не треба...а Карпати чому не грають???
    У Карпатах нема кому грати!..
    А ФК Львів як вміє так і грає!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 08.03.2020 15:44
    -7
    Болільники карпат під стать клубу, шо вони там кричать в адрес ФК ,,Львова"?
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 15:42
    +1
    ingvar1305, 08.03.2020 15:35
    Ні одні,ні другі не грають! ...
    Гри нема!...
    Ну Львову нічого не треба...а Карпати чому не грають???
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 15:38
    0
    salamanka1982, 08.03.2020 15:04
    ТМ 0,5 за 20 штук!!! Воротнікі, тащіть, вірю в вас на всі 100!!!!!!!!!!!
    Питання в тому, що "тащити"? Платити таким убогим навіть кілька тисяч доларів у місяць - розкіш. Антифутбол в усій красі
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 08.03.2020 15:35
    +2
    Ні одні,ні другі не грають! ...
    Гри нема!...
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 08.03.2020 15:30
    0
    мне жалко болел на стадионе, они со скуки пытаются развлечь всех петардами. играют два фекала
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 15:25
    0
    Mad_Fer_it, 08.03.2020 15:17
    самое увлекательное в матче - оркестр
    І то Рухівський😅
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 15:19
    0
    MADRIDISTA, 08.03.2020 14:41
    Щось одні не хочуть забивати, інші не можуть😏
    Это тот вариант когда оба не могут!
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 08.03.2020 15:17
    +1
    самое увлекательное в матче - оркестр
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.03.2020 15:04
    0
    ТМ 0,5 за 20 штук!!! Воротнікі, тащіть, вірю в вас на всі 100!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 14:45
    +2
    Ще зараз ці 2 пктуха вискочать, будуть піськами мірятися, Факел з карпатівцями😆
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 08.03.2020 15:49
    +2
    Олег Кулініч, 08.03.2020 15:44
    Болільники карпат під стать клубу, шо вони там кричать в адрес ФК ,,Львова"?
    "болільники", "під стать" - це по якому ?
    Там ніби в ваших хороші перекладачі з'явилися, що навіть важко від українців відрізнити .
    Звернися до них
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 08.03.2020 15:35
    +2
    Ні одні,ні другі не грають! ...
    Гри нема!...
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 14:45
    +2
    Ще зараз ці 2 пктуха вискочать, будуть піськами мірятися, Факел з карпатівцями😆
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 08.03.2020 14:04
    +2
    Олег Львівський, 08.03.2020 14:00
    Дайте ссилку на пряму...дякую
    https://myfootball.top/1065063-translyaciya-matcha-lvov-karpaty.html
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:09
    +1
    Подарували кончєним ніщєбродам очко, хто як не ми ?!
    Могли то кодло бомжацьке рвати, але тримайте то чко своє вівці, ми не ви... Дякуйте!
    П.с. Хоча наща молодь Ю-21 овече очко порвала !
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 08.03.2020 15:48
    +1
    MADRIDISTA, 08.03.2020 15:42
    Ну Львову нічого не треба...а Карпати чому не грають???
    У Карпатах нема кому грати!..
    А ФК Львів як вміє так і грає!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 15:42
    +1
    ingvar1305, 08.03.2020 15:35
    Ні одні,ні другі не грають! ...
    Гри нема!...
    Ну Львову нічого не треба...а Карпати чому не грають???
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 08.03.2020 15:17
    +1
    самое увлекательное в матче - оркестр
    Ссылка
    Олег Львівський
      Олег Львівський, 08.03.2020 14:00
    +1
    Дайте ссилку на пряму...дякую
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 08.03.2020 13:39
    +1
    Якщо Карпати сча програють то їм вильот та і все
    Ссылка
    Микола Козік
    online
      Микола Козік, 08.03.2020 16:06
    0
    Дербі грьобаних лузерів!
    Будь-яка команда першої ліги тих баранів обіграє...
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 08.03.2020 15:55
    0
    Жалко Санжара! Большинство игроков Карпат даже для 1-ой лиги не подойдут. Из дерьма пулю не слепишь...
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 15:38
    0
    salamanka1982, 08.03.2020 15:04
    ТМ 0,5 за 20 штук!!! Воротнікі, тащіть, вірю в вас на всі 100!!!!!!!!!!!
    Питання в тому, що "тащити"? Платити таким убогим навіть кілька тисяч доларів у місяць - розкіш. Антифутбол в усій красі
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 08.03.2020 15:30
    0
    мне жалко болел на стадионе, они со скуки пытаются развлечь всех петардами. играют два фекала
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 15:25
    0
    Mad_Fer_it, 08.03.2020 15:17
    самое увлекательное в матче - оркестр
    І то Рухівський😅
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 15:19
    0
    MADRIDISTA, 08.03.2020 14:41
    Щось одні не хочуть забивати, інші не можуть😏
    Это тот вариант когда оба не могут!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.03.2020 15:04
    0
    ТМ 0,5 за 20 штук!!! Воротнікі, тащіть, вірю в вас на всі 100!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 14:41
    0
    Щось одні не хочуть забивати, інші не можуть😏
    Ссылка
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