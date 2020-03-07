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08.03.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В гостях, как дома

  • 07.03.2020 15:06
  • 78 просмотров
  • 1 комментарий
ПФК Львов – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© Евгений Кравс

В воскресенье, 8 марта, ПФК «Львов» на стадионе «Украина» будет принимать «Карпаты», которые на этом стадионе также принимают своих соперников в чемпионате. «Зелено-белые» имеют возможность прервать свой клубный антирекордный безвыиграшный сериал в Премьер-лиге, который с 20 сентября прошлого года длится 14 игр: четыре ничьи и десять поражений.

Всего в Премьер-лиге «Карпаты» встречались со «Львовом» уже пять раз и еще ни разу не побеждали: две ничьи и три поражения. «Львов» в роли хозяев поля дважды принимал «зелено-белых» и дважды арбитры фиксировали ничью. Предыдущая такая встреча состоялась еще 22 сентября 2018 года на стадионе «Арена Львов». Оба гола были забиты во втором тайме: первым отличился Сергей Мякушко, а затем бразильский легионер «горожан» Бруно выровнял положение - 1:1.

Затем было два матча соперников, где уже «Карпаты» на стадионе «Украина» принимали «горожан». Сначала, 3 марта прошлого года, победа была на стороне «Львова» после автогола Ади Мегремича - 1:0. А 19 октября во львовском «дерби», в котором действиями «Львова» еще руководил Владимир Мазяр, зрители голов так и не дождались - 0:0. В общем игроки «Карпат» не могут «размочить» ворота «Львова» в течение 196-ти минут.

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар после поражения в прошлом туре от «Александрии» отметил: «Как бы ни было трудно команде и мне работать при таких обстоятельствах, даже при нашей очень длительной серии без побед, у нас есть шанс. Много встреч впереди и команда может спастись. Это будет трудно сделать при таких условиях, но я верю в это и сделаю все от себя зависящее, найду слова, чтобы вытащить ребят из этого состояния». В предстоящей игре из-за перебора желтых карточек не сможет выйти на поле лучший бомбардир «Карпат» в нынешнем чемпионате Егор Назарина. Наставник «Львова» Егише Меликян, для которого это будет 10-й матч во главе «горожан», также не сможет задействовать дисквалифицированных Сергея Борзенко и Антона Браткова.

Что касается «круглых» цифр вокруг матча, то «Карпаты» в качестве гостей могут пропустить в УПЛ 600-й гол - еще одно взятие ворот. «Львов» на своем поле в чемпионатах набрал меньше очков, чем в гостях. Так в 42-х домашних матчах «горожане» побеждали лишь шесть раз, а проигрывали в 20-ти матчах.

Арбитром львовского дерби назначен Виктор Копиевского из Кропивницкого, за плечами которого уже 32 матча в Премьер-лиге. Копиевский второй раз выведет на поле «Карпаты» и «Львов», а первая встреча победителя не выявила - ничья.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Львов»: Сарнавский, Гончар, Болесу, Приймак, Люлька, Шина, Богунов, Альваро, Жонатан, Рафаэл Сабино, Ренан Оливейра.

«Карпаты»: Кудрик, Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс, Клёц, Хахлёв, Лях, Козак, Притула, Матар.

Дисквалификации: Борзенко, Братков (Львов), Назарина (Карпаты).

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8 марта, воскресенье

ПФК «Львов» — «Карпаты»
Львов. Стадион «Украина». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ПФК ЛЬВОВ КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 0:0
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 07.03.2020 15:27
    +1
    Вперед Карпати! А фек@лу по єб@лу!!! Ні фанатів,ні традицій фек@л кусок @мн@!!!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 07.03.2020 15:27
    +1
    Вперед Карпати! А фек@лу по єб@лу!!! Ні фанатів,ні традицій фек@л кусок @мн@!!!!
    Ссылка
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