Львов и Карпаты второй раз в сезоне сыграли в безголевую ничью

По сравнению с прошлым туром, учитывая и отсутствие дисквалифицированных игроков, оба главных тренера сделали ряд кадровых изменений в стартовых составах своих команд. У «Львова» вместо Борзенко, Браткова, Ренана Оливейры и Шины на поле вышли Приймак, Яковелли, Рафаэл Сабино и Татарков. В «Карпатах» вместо Каниболоцкого, Козака и Назарины в игру вступили Кудрик, Хахлёв и Пасич.

Уже в дебюте игры возник первый опасный момент, когда после фланговой передачи Альваро пробивал в створ ворот Татарков, но Кудрик был на месте. «Карпаты» при активной поддержке своих болельщиков больше контролировали мяч. Однако «горожане», оставив впереди одного Яковелли, большими силами встречали развитие атак «зелено-белых». Поэтому до голевых моментов у ворот Сарнавского дело не доходило.

В середине тайма вызвала оживление на трибунах фланговая передача Дубинчака, которую в падении через себя завершал Халл, пробив над перекладиной. Также не хватило точности и Приймаку, который после углового удара пробил головой выше ворот. Напряжение на поле постепенно нарастало, игровых столкновений хватало, и арбитру матча Копиевскому приходилось вытаскивать из кармана желтые карточки.

Второй тайм команды начали в невысоком темпе, стараясь подолгу разыгрывать свои комбинационные действия, которые в основном шли на подступах к обоим штрафным. Арбитру матча между тем и дальше приходилось усмирять страсти на поле с помощью желтых карточек, одну из которых увидел перед собой и рулевой «Львова» Меликян.

«Карпаты», учитывая их турнирное положение, продолжали владеть инициативой, но пройти массированные оборонительные редуты «Львова» никак не удавалось. В частности, один из опасных ударов заблокировал Альваро. Не привели к смене счета и угловые удары обоих соперников. Не обошлось в львовском дерби и без красной карточки, которую впервые в УПЛ увидел перед собой Жонатан.

В итоге, как и в матче первого круга, зрители матча «Львова» и «Карпат» голов так и не дождались. «Зелено-белые» при этом увеличили свою безвыигрышную серию в чемпионате до рекордных 15-ти игр: пять ничьих и десять поражений. «Горожане» же завершили свой пропускной домашний сериал на стадионе «Украина», который длился три матча. Не обошлось и без тренерских юбилеев. Роман Санжар у руля различных клубов УПЛ стал свидетелем 40-й ничьей своих подопечных, а Егише Меликян провел 20-й матч во главе различных команд УПЛ: 5 побед, 4 ничьи и 11 поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0

Сергей Люлька (50), Жонатан (64) – Владислав Дубинчак (21), Андро Гиоргадзе (34), Матар (40)

Жонатан (92, вторая желтая карточка)

ПФК «Львов»: Богдан Сарнавский, Бопесу Джоэль, Владислав Приймак, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сабино, Жонатан, Никита Татарков, Альваро, Ярослав Богунов (Велвес, 68), Яковелли (Ренан, 85)

«Карпаты»: Олег Кудрик, Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлёв (Артем Козак, 67), Геннадий Пасич, Остап Притула (Василий Прийма, 83), Ростислав Лях, Матар (Александру Бойчук, 83)

Арбитр: Виталий Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Украина» (Львов)

ПФК ЛЬВОВ - КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА