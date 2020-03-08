22-й тур
Львов
0:0
Карпаты
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов и Карпаты второй раз в сезоне сыграли в безголевую ничью

В львовском дерби команды не сумели определить сильнейшего

  • 08.03.2020 16:00
  • 1008 просмотров
  • 19 комментариев
Львов и Карпаты второй раз в сезоне сыграли в безголевую ничью
© ФК Карпаты

По сравнению с прошлым туром, учитывая и отсутствие дисквалифицированных игроков, оба главных тренера сделали ряд кадровых изменений в стартовых составах своих команд. У «Львова» вместо Борзенко, Браткова, Ренана Оливейры и Шины на поле вышли Приймак, Яковелли, Рафаэл Сабино и Татарков. В «Карпатах» вместо Каниболоцкого, Козака и Назарины в игру вступили Кудрик, Хахлёв и Пасич.

Уже в дебюте игры возник первый опасный момент, когда после фланговой передачи Альваро пробивал в створ ворот Татарков, но Кудрик был на месте. «Карпаты» при активной поддержке своих болельщиков больше контролировали мяч. Однако «горожане», оставив впереди одного Яковелли, большими силами встречали развитие атак «зелено-белых». Поэтому до голевых моментов у ворот Сарнавского дело не доходило.

В середине тайма вызвала оживление на трибунах фланговая передача Дубинчака, которую в падении через себя завершал Халл, пробив над перекладиной. Также не хватило точности и Приймаку, который после углового удара пробил головой выше ворот. Напряжение на поле постепенно нарастало, игровых столкновений хватало, и арбитру матча Копиевскому приходилось вытаскивать из кармана желтые карточки.

Второй тайм команды начали в невысоком темпе, стараясь подолгу разыгрывать свои комбинационные действия, которые в основном шли на подступах к обоим штрафным. Арбитру матча между тем и дальше приходилось усмирять страсти на поле с помощью желтых карточек, одну из которых увидел перед собой и рулевой «Львова» Меликян.

«Карпаты», учитывая их турнирное положение, продолжали владеть инициативой, но пройти массированные оборонительные редуты «Львова» никак не удавалось. В частности, один из опасных ударов заблокировал Альваро. Не привели к смене счета и угловые удары обоих соперников. Не обошлось в львовском дерби и без красной карточки, которую впервые в УПЛ увидел перед собой Жонатан.

В итоге, как и в матче первого круга, зрители матча «Львова» и «Карпат» голов так и не дождались. «Зелено-белые» при этом увеличили свою безвыигрышную серию в чемпионате до рекордных 15-ти игр: пять ничьих и десять поражений. «Горожане» же завершили свой пропускной домашний сериал на стадионе «Украина», который длился три матча. Не обошлось и без тренерских юбилеев. Роман Санжар у руля различных клубов УПЛ стал свидетелем 40-й ничьей своих подопечных, а Егише Меликян провел 20-й матч во главе различных команд УПЛ: 5 побед, 4 ничьи и 11 поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0

Сергей Люлька (50), Жонатан (64) – Владислав Дубинчак (21), Андро Гиоргадзе (34), Матар (40)

Жонатан (92, вторая желтая карточка)

ПФК «Львов»: Богдан Сарнавский, Бопесу Джоэль, Владислав Приймак, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сабино, Жонатан, Никита Татарков, Альваро, Ярослав Богунов (Велвес, 68), Яковелли (Ренан, 85)

«Карпаты»: Олег Кудрик, Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлёв (Артем Козак, 67), Геннадий Пасич, Остап Притула (Василий Прийма, 83), Ростислав Лях, Матар (Александру Бойчук, 83)

Арбитр: Виталий Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Украина» (Львов)

ПФК ЛЬВОВ - КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 08.03.2020 17:20
    0
    Мучимось далі...
    Хворе є хворе. То вже не смішно,хіба поспівчувати вічнохворому фек@лу. Дитина незнає де воно і що воно.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 17:19
    -2
    wicker, 08.03.2020 17:09
    1. Футболу в Українi нeмає - "ПОДЖАЛИ, ВИБEЖАЛИ, ЗАБРОСИЛИ" - НАХ... такий футбол - ПОРОЖНI СТАДIОНИ. 2. ОРКEСТР ФEКАЛIВ, ТО ПЗД. 3. Санжар - ПНХ. 4. iз приємного ФEКАЛИ у Львовi НIКОМУ НАХ.. НE ПОТРБНI ОКРIМ кiлькох бeзнадiйно хворих
    І шо?!
    Вітька, ти придурок!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 08.03.2020 17:09
    +1
    1. Футболу в Українi нeмає - "ПОДЖАЛИ, ВИБEЖАЛИ, ЗАБРОСИЛИ" - НАХ... такий футбол - ПОРОЖНI СТАДIОНИ. 2. ОРКEСТР ФEКАЛIВ, ТО ПЗД. 3. Санжар - ПНХ. 4. iз приємного ФEКАЛИ у Львовi НIКОМУ НАХ.. НE ПОТРБНI ОКРIМ кiлькох бeзнадiйно хворих
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 16:52
    +1
    Ну это полный пиз... Две худшие команды чемпионата . Зачем так издеваться над болельщиками?Где атаки?Моменты?
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 16:47
    0
    dudigo78, 08.03.2020 16:25
    Обидві команди на фіг нікому у Львові не потрібні. Одні в стадії ліквідації, інші існують заради того, щоб заробляти на бразильцях. Шкода цю невелику кількість людей, яким то ще цікаво.
    Друже скоро буде Рух в УПЛ, а ці дауни підуть в першу лігу)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:47
    -6
    MADRIDISTA, 08.03.2020 16:45
    А ти дибіл чому зуби скалиш? Тішитися 1-му очку з безнадійним аутсайдером це пзц пристижно
    Оооо, ше один гандон мичить...
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 16:45
    +1
    PFCLviv, 08.03.2020 16:28
    Оооо, овечка
    А де вітька мостовик з погулянкою?! Де ше ті піде.......аси ?!
    А ти дибіл чому зуби скалиш? Тішитися 1-му очку з безнадійним аутсайдером це пзц пристижно
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.03.2020 16:41
    +1
    PFCLviv, 08.03.2020 16:28
    Оооо, овечка
    А де вітька мостовик з погулянкою?! Де ше ті піде.......аси ?!
    Памперс поміняй, бо вже протікає
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 08.03.2020 16:35
    0
    очевидно, Львов и Карпаты вылетят
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:28
    -6
    dudigo78, 08.03.2020 16:25
    Обидві команди на фіг нікому у Львові не потрібні. Одні в стадії ліквідації, інші існують заради того, щоб заробляти на бразильцях. Шкода цю невелику кількість людей, яким то ще цікаво.
    Оооо, овечка
    А де вітька мостовик з погулянкою?! Де ше ті піде.......аси ?!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.03.2020 16:25
    +1
    Обидві команди на фіг нікому у Львові не потрібні. Одні в стадії ліквідації, інші існують заради того, щоб заробляти на бразильцях. Шкода цю невелику кількість людей, яким то ще цікаво.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:24
    -6
    Виктор Иванов, 08.03.2020 16:20
    Побратимский договорняк
    Ну коли твій родич наркоман кончєний, то ше не означає шо він не родич... Хоч він і кончєний...
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 08.03.2020 16:22
    +2
    УнылаяПремьерЛига во всей красе!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.03.2020 16:20
    -1
    Побратимский договорняк
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:14
    -17
    EremenkoOD, 08.03.2020 16:05
    Очікувані і гра, і рахунок, і радість Санжара після матчу.
    Санжар так радів, якби Лігу Чемпіонів виграв
    Ссылка
    Андрей Трегубов
      Андрей Трегубов, 08.03.2020 16:13
    +2
    Это называется "Отбыли номер"Нет пружины у обоих!!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 16:12
    -18
    Подарували кончєним ніщєбродам очко, хто як не ми ?!
    Могли то кодло бомжацьке рвати, але тримайте то очко своє вівці, ми не ви... Дякуйте!
    П.с. Хоча наща молодь Ю-21 овече очко порвала !
    Ссылка
    EremenkoOD
    online
      EremenkoOD, 08.03.2020 16:05
    +1
    Очікувані і гра, і рахунок, і радість Санжара після матчу.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 08.03.2020 16:03
    +2
    жалко, оркестр не сыграл похоронный марш в конце, когда черный затянул трибуны
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 08.03.2020 16:22
    +2
    УнылаяПремьерЛига во всей красе!
    Ссылка
    Андрей Трегубов
      Андрей Трегубов, 08.03.2020 16:13
    +2
    Это называется "Отбыли номер"Нет пружины у обоих!!!!
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 08.03.2020 16:03
    +2
    жалко, оркестр не сыграл похоронный марш в конце, когда черный затянул трибуны
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 08.03.2020 17:09
    +1
    1. Футболу в Українi нeмає - "ПОДЖАЛИ, ВИБEЖАЛИ, ЗАБРОСИЛИ" - НАХ... такий футбол - ПОРОЖНI СТАДIОНИ. 2. ОРКEСТР ФEКАЛIВ, ТО ПЗД. 3. Санжар - ПНХ. 4. iз приємного ФEКАЛИ у Львовi НIКОМУ НАХ.. НE ПОТРБНI ОКРIМ кiлькох бeзнадiйно хворих
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 16:52
    +1
    Ну это полный пиз... Две худшие команды чемпионата . Зачем так издеваться над болельщиками?Где атаки?Моменты?
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 16:45
    +1
    PFCLviv, 08.03.2020 16:28
    Оооо, овечка
    А де вітька мостовик з погулянкою?! Де ше ті піде.......аси ?!
    А ти дибіл чому зуби скалиш? Тішитися 1-му очку з безнадійним аутсайдером це пзц пристижно
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.03.2020 16:41
    +1
    PFCLviv, 08.03.2020 16:28
    Оооо, овечка
    А де вітька мостовик з погулянкою?! Де ше ті піде.......аси ?!
    Памперс поміняй, бо вже протікає
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.03.2020 16:25
    +1
    Обидві команди на фіг нікому у Львові не потрібні. Одні в стадії ліквідації, інші існують заради того, щоб заробляти на бразильцях. Шкода цю невелику кількість людей, яким то ще цікаво.
    Ссылка
    EremenkoOD
    online
      EremenkoOD, 08.03.2020 16:05
    +1
    Очікувані і гра, і рахунок, і радість Санжара після матчу.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 08.03.2020 17:20
    0
    Мучимось далі...
    Хворе є хворе. То вже не смішно,хіба поспівчувати вічнохворому фек@лу. Дитина незнає де воно і що воно.
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 08.03.2020 16:47
    0
    dudigo78, 08.03.2020 16:25
    Обидві команди на фіг нікому у Львові не потрібні. Одні в стадії ліквідації, інші існують заради того, щоб заробляти на бразильцях. Шкода цю невелику кількість людей, яким то ще цікаво.
    Друже скоро буде Рух в УПЛ, а ці дауни підуть в першу лігу)
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 08.03.2020 16:35
    0
    очевидно, Львов и Карпаты вылетят
    Ссылка
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