ВИДЕО. За кого будет болеть в матче Реал – Бавария? Забавная реакция Мбаппе
«ПСЖ» проиграл в полуфинале ЛЧ «Боруссии»
7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.
Команды встречались в Париже на «Парк де Пренс». Победу одержали гости со счетом 1:0 и выбили парижан из розыгрыша главного еврокубка.
После окончания поединка журналисты спросили звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за кого он будет болеть в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Мбаппе забавно отреагировал на вопрос.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая в 22:00.
ВИДЕО. За кого будет болеть в матче Реал – Бавария? Забавная реакция Мбаппе
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