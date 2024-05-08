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Лига чемпионов
08 мая 2024, 05:49 |
728
0

ВИДЕО. За кого будет болеть в матче Реал – Бавария? Забавная реакция Мбаппе

«ПСЖ» проиграл в полуфинале ЛЧ «Боруссии»

08 мая 2024, 05:49 |
728
0
ВИДЕО. За кого будет болеть в матче Реал – Бавария? Забавная реакция Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречались в Париже на «Парк де Пренс». Победу одержали гости со счетом 1:0 и выбили парижан из розыгрыша главного еврокубка.

После окончания поединка журналисты спросили звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за кого он будет болеть в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Мбаппе забавно отреагировал на вопрос.

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая в 22:00.

ВИДЕО. За кого будет болеть в матче Реал – Бавария? Забавная реакция Мбаппе

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Килиан Мбаппе Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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