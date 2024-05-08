7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречались в Париже на «Парк де Пренс». Победу одержали гости со счетом 1:0 и выбили парижан из розыгрыша главного еврокубка.

После окончания поединка журналисты спросили звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за кого он будет болеть в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Мбаппе забавно отреагировал на вопрос.

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая в 22:00.

ВИДЕО. За кого будет болеть в матче Реал – Бавария? Забавная реакция Мбаппе