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  4. КДК УАФ оштрафовал Динамо и Шахтер. Что случилось?
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 05:55 | Обновлено 08 мая 2024, 06:17
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КДК УАФ оштрафовал Динамо и Шахтер. Что случилось?

Также оштрафованы клубы «Днепр-1», «Заря», «Черноморец», ЛНЗ Черкассы

08 мая 2024, 05:55 | Обновлено 08 мая 2024, 06:17
277
0
КДК УАФ оштрафовал Динамо и Шахтер. Что случилось?
УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) на своем заседании принял ряд важных решений, в том числе оштрафовал ряд клубов УПЛ.

«Шахтер» Донецк должен заплатить штраф в размере 10 тысяч грн за неявку тренера и лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча, на предматчевое совещание во время матча против «Зари» Луганск (22 апреля).

«Шахтер» Донецк должен заплатить штраф в размере 20 тысяч грн за неявку руководителя службы безопасности команды офицера безопасности клуба на предматчевое совещание во время матча 26-го тура против ЛНЗ Черкассы (27 апреля).

«Динамо» Киев должен заплатить штраф в размере 35 тысяч грн за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 26-го тура против «Днепра-1» (27 апреля), а именно – по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».

«Днепр-1» должен заплатить штраф в размере 50 тысяч грн за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 26-го тура против «Динамо» Киев (27 апреля), а именно – по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога» и присутствии на матче неаккредитованных лиц.

«Заря» Луганск должна заплатить штраф в размере 25 тысяч грн за грубые, неправомерные действия болельщиков, нарушающих общепринятые правила поведения на стадионе, во время матча 10-го тура против «Шахтера» Донецк (18 апреля).

«Черноморец» Одесса должен заплатить штраф в размере 50 тысяч грн за грубые, некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров во время матча 25-го тура против «Кривбасса» Кривой Рог (20 апреля).

ЛНЗ Черкассы должен заплатить штраф в размере 25 тысяч грн за демонстрацию баннера и других носителей дискриминационного характера во время матча против «Шахтера» Донецк (27 апреля).

В Первой лиге клубу «Металлург» Запорожье засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за неявку команды на матч против клуба «Хуст» (28 апреля), а также запорожский клуб должен заплатить на счет ПФЛ обязательный денежный взнос в размере 30 тысяч грн.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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