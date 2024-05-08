КДК УАФ оштрафовал Динамо и Шахтер. Что случилось?

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) на своем заседании принял ряд важных решений, в том числе оштрафовал ряд клубов УПЛ.

«Шахтер» Донецк должен заплатить штраф в размере 10 тысяч грн за неявку тренера и лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча, на предматчевое совещание во время матча против «Зари» Луганск (22 апреля).

«Шахтер» Донецк должен заплатить штраф в размере 20 тысяч грн за неявку руководителя службы безопасности команды офицера безопасности клуба на предматчевое совещание во время матча 26-го тура против ЛНЗ Черкассы (27 апреля).

«Динамо» Киев должен заплатить штраф в размере 35 тысяч грн за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 26-го тура против «Днепра-1» (27 апреля), а именно – по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».

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«Днепр-1» должен заплатить штраф в размере 50 тысяч грн за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 26-го тура против «Динамо» Киев (27 апреля), а именно – по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога» и присутствии на матче неаккредитованных лиц.

«Заря» Луганск должна заплатить штраф в размере 25 тысяч грн за грубые, неправомерные действия болельщиков, нарушающих общепринятые правила поведения на стадионе, во время матча 10-го тура против «Шахтера» Донецк (18 апреля).

«Черноморец» Одесса должен заплатить штраф в размере 50 тысяч грн за грубые, некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров во время матча 25-го тура против «Кривбасса» Кривой Рог (20 апреля).

ЛНЗ Черкассы должен заплатить штраф в размере 25 тысяч грн за демонстрацию баннера и других носителей дискриминационного характера во время матча против «Шахтера» Донецк (27 апреля).

В Первой лиге клубу «Металлург» Запорожье засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за неявку команды на матч против клуба «Хуст» (28 апреля), а также запорожский клуб должен заплатить на счет ПФЛ обязательный денежный взнос в размере 30 тысяч грн.