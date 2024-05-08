Марко РОЙС: «Удары в штангу значения иметь не будут. Главное – мы в финале»

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

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Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс прокомментировал победу в полуфинале ЛЧ:

«Неописуемо. Спустя десяток с лишним лет я снова с Боруссией в финале. Усман Дембеле и Ашраф Хакими играли на высочайших скоростях, и нам было тяжело. Как именно мы победили, завтра уже никто не вспомнит и не спросит.

Удары в штангу завтра уже значения иметь не будут. Важно, что дортмундская Боруссия снова в финале. Никто не ожидал такого. Это просто невероятно».