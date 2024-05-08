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  4. Марко РОЙС: «Удары в штангу значения иметь не будут. Главное – мы в финале»
Лига чемпионов
08 мая 2024, 03:45 | Обновлено 08 мая 2024, 03:53
376
0

Марко РОЙС: «Удары в штангу значения иметь не будут. Главное – мы в финале»

Хавбек «Боруссии» Д прокомментировал победу над ПСЖ в полуфинале ЛЧ

08 мая 2024, 03:45 | Обновлено 08 мая 2024, 03:53
376
0
Марко РОЙС: «Удары в штангу значения иметь не будут. Главное – мы в финале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс прокомментировал победу в полуфинале ЛЧ:

«Неописуемо. Спустя десяток с лишним лет я снова с Боруссией в финале. Усман Дембеле и Ашраф Хакими играли на высочайших скоростях, и нам было тяжело. Как именно мы победили, завтра уже никто не вспомнит и не спросит.

Удары в штангу завтра уже значения иметь не будут. Важно, что дортмундская Боруссия снова в финале. Никто не ожидал такого. Это просто невероятно».

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Марко Ройс
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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