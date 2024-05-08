7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей» [первый поединок – 0:1].

На 46-й минуте встрече, еще при счете 0:0, 18-летний французский полузащитник хозяев Варрен Заир-Эмери не реализовал отличный момент.

Килиан Мбаппе с левого фланга навесил в центр на Гонсалу Рамуша, от ноги которого пошел заброс на дальнюю штангу. Заир-Эмери с лета нанес удар, но не попал в пустой правый угол. Варрен попал в штангу.

ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д

Видеообзор матча: