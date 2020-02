Ливерпуль лидирует в АПЛ по очень важному показателю

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии и уже в марте может оформить чемпионство.

Преимущество «красных» над остальными клубами хорошо заметно и по тому, что большую часть времени мерсисайдцы находятся в выигрышной позиции. По информации статистической компании Opta, команда Юргена Клоппа 53% игрового времени ведет в счете и лишь 8% – отыгрывается.

Это абсолютно лучшие цифры среди все команд в лиге. К примеру, у «Манчестер Сити» аналогичные показатели составляют 43 и 16 процентов. У «Вест Хэма», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, ситуация намного сложнее – 20 и 30 процентов соответственно.

Отметим, что меньше все в счете лидируют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» (по 15%). Больше всех в роли догоняющих находится «Норвич» (38%).

53% - Liverpool have been in a winning position for 53% of the total time that the ball has been in play within Premier League matches this season; a higher proportion than any other side in the league. Dominance. pic.twitter.com/A3AWeLQH9G