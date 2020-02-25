Ливерпуль лидирует в АПЛ по очень важному показателю

Команда большую часть времени находится в выигрышной позиции

  • 25.02.2020 11:18
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Ливерпуль лидирует в АПЛ по очень важному показателю
© ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии и уже в марте может оформить чемпионство.

Преимущество «красных» над остальными клубами хорошо заметно и по тому, что большую часть времени мерсисайдцы находятся в выигрышной позиции. По информации статистической компании Opta, команда Юргена Клоппа 53% игрового времени ведет в счете и лишь 8% – отыгрывается. 

Это абсолютно лучшие цифры среди все команд в лиге. К примеру, у «Манчестер Сити» аналогичные показатели составляют 43 и 16 процентов. У «Вест Хэма», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, ситуация намного сложнее – 20 и 30 процентов соответственно.

Отметим, что меньше все в счете лидируют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» (по 15%). Больше всех в роли догоняющих находится «Норвич» (38%).

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Источник — Opta

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