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Чемпионат Франции
Реймс
23.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
24 ноября 2024, 08:45 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:00
39
0

Реймс – Лион – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

24 ноября 2024, 08:45 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:00
39
0
Реймс – Лион – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 12-м туре Лиги 1 Франции встретились «Реймс» и «Лион».

Игра завершилась вничью 1:1 на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Лига 1. 12-й тур. 23 ноября

«Реймс» – «Лион» – 1:1

Голы: Диаките, 55 – Шерки, 38

Видеообзор матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Диаките (Реймс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
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Реймс Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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