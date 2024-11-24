Франция24 ноября 2024, 08:45 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:00
39
0
Реймс – Лион – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
24 ноября 2024, 08:45 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:00
39
0
23 ноября в 12-м туре Лиги 1 Франции встретились «Реймс» и «Лион».
Игра завершилась вничью 1:1 на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.
Лига 1. 12-й тур. 23 ноября
«Реймс» – «Лион» – 1:1
Голы: Диаките, 55 – Шерки, 38
Видеообзор матча:
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Диаките (Реймс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 ноября 2024, 07:44 2
Британец настроен отобрать пояса у украинского чемпиона
Футбол | 23 ноября 2024, 21:27 15
«Горожане» продолжили серию неудач
Футбол | 23.11.2024, 12:06
Футбол | 24.11.2024, 06:55
Футбол | 23.11.2024, 18:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2024, 15:02 6
22.11.2024, 09:59
22.11.2024, 16:25
Футбол
Бокс
24.11.2024, 07:05
23.11.2024, 00:32
23.11.2024, 07:22