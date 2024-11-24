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Франция
24 ноября 2024, 08:00 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:08
41
0

Ланс – Марсель – 1:3. Победа Марселя на выезде. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

24 ноября 2024, 08:00 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:08
41
0
Ланс – Марсель – 1:3. Победа Марселя на выезде. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 12-м туре Лиги 1 Франции встретились «Ланс» и «Марсель».

«Марсель» одержал победу со счетом 3:1 на стадион «Боллар-Делелис» в Лансе.

Лига 1. 12-й тур. 23 ноября

«Ланс» – «Марсель» – 1:3

Голы: Фюльжени, 80 – Ронжье 49, Луис Энрике 57, Хейбьерг, 89

Видеообзор матча:

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ланс Марсель Луис Энрике видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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