Франция24 ноября 2024, 08:00 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:08
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Ланс – Марсель – 1:3. Победа Марселя на выезде. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
24 ноября 2024, 08:00 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:08
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23 ноября в 12-м туре Лиги 1 Франции встретились «Ланс» и «Марсель».
«Марсель» одержал победу со счетом 3:1 на стадион «Боллар-Делелис» в Лансе.
Лига 1. 12-й тур. 23 ноября
«Ланс» – «Марсель» – 1:3
Голы: Фюльжени, 80 – Ронжье 49, Луис Энрике 57, Хейбьерг, 89
Видеообзор матча:
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