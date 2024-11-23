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  4. Василий КОБИН: «Я от своего футбола и видения отходить не собираюсь»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 23:12 |
248
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Василий КОБИН: «Я от своего футбола и видения отходить не собираюсь»

Наставник «Ингульца» прокомментировал разгромное поражение от «Шахтера»

23 ноября 2024, 23:12 |
248
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Василий КОБИН: «Я от своего футбола и видения отходить не собираюсь»
УПЛ-ТБ. Василий Кобин

23 ноября в 18:00 состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Ингульцем» (6:0). Игра прошла на «Арене Львов». Главный тренер «Инугльца» Василий Кобин высказался о разгромном поражении:

– Пропущенные мячи в начале второго тайма завершили для нас игру. К сожалению, у нас еще нет такого характера, за которого, играя против команд такого уровня, как «Шахтер», при счете 0:2 можно навязать свою игру и выйти из этой ситуации. После этого команда сбилась, игра стала неконтролируемой, что привело к такому счету. Однако мы пытались играть, и ребятам не за что упрекать – они выполняли то, о чем договаривались, но этого было мало.

– Какова была установка перед матчем, ведь вы играли очень высоко и пытались выходить в атаку? В первом тайме казалось, что «Ингулец» может рассчитывать на какой-то позитив.
– Как я недавно говорил и сейчас повторюсь: пока я главный тренер «Ингульца», я вижу такой футбол, и мы будем играть в такой футбол – будем действовать высоко, агрессивно и прессинговать всей командой. Да, сегодня мы за это поплатились, но сегодня в УПЛ немного команд уровня «Шахтера», которые способны легко выходить из-под прессинга и создавать моменты. «Шахтер» указал на наши ошибки, и, думаю, нам необходимо найти баланс. Если мы его найдем, то «Ингулец» будет демонстрировать хороший футбол.

– Вы сказали, «пока я тренер». Уже состоялся разговор с руководством после проигрыша «Шахтеру»?
– Я ведь не маленький мальчик и понимаю, что команда находится внизу турнирной таблицы и сегодня так уступила. Не знаю, сколько терпения будет у президента, и мы, тренеры, готовы к любому развитию событий. Но я говорю за себя конкретно и за футбол, который вижу. Мы общались с президентом об этом, он знает мою позицию. Следует понимать, что президент финансирует и принимает решение. Я от своего футбола и видения уходить не собираюсь.

– Обычно команды из нижней части таблицы создают один-два голевых момента, но «Ингулец» создал по меньшей мере три. Довольны ли вы этим?
– Доволен, ведь мы работаем, анализируем и видим, в каком направлении двигаемся. Если в предыдущих матчах у нас было мало моментов и ударов по воротам, то сейчас, если брать последние четыре поединка – с ЛНЗ, «Александрией», «Динамо» и «Шахтером», – заметно, что мы прогрессируем: наносим около 10 ударов по воротам. , из них четыре-пять в плоскость. Однако, еще раз повторюсь, если брать соперников уровня «Левого Берега», то мы наносим 15–20 ударов по воротам и диктуем условия. Не вижу ничего дурного в том, что сегодня пропустили голы. Да, многовато, и счет неприятный. Мне как тренеру тоже неприятно, но ситуация такая, какая есть. Однако мы не будем отходить от нашего стиля, играть, создавать моменты и забивать рано или поздно. Необходимо как можно быстрее найти баланс, и чем быстрее мы его найдем, тем лучше. Кроме того, мы постоянно играем на выезде, хочется сыграть домашние матчи, чтобы больше времени тратить на подготовку к сопернику.

– Не страшно ли вам, что однажды какой-то клуб просто придет с мешком денег и заберет голкипера Алексея Паламарчука?
– Мы будем только рады, потому что ни для кого не секрет, что мы не богатая команда и, наверное, не имеем возможности покупать футболистов. Мы находим свободных агентов и молодых игроков и хочу отметить, что сегодня дебютировал 19-летний игрок. У нас нет иного пути. Я не знаю, сколько средств у президента, однако из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег. Если кто-нибудь предложит за Алексея средства, мы с радостью его отпустим, ведь он этого заслужил. Он заслужил перейти к команде, которая ставит более амбициозные цели, а мы в свою очередь будем искать другого голкипера и выходить из этой ситуации. Нам также будет приятно, что мы выполняем работу, которая приводит к тому, что наш игрок становится интересен другим.

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Шахтер Донецк Ингулец Шахтер - Ингулец Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Шахтер Донецк
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Nick.Grabowski
Імхо, якщо Інгулець хоче або планує залишатися в УПЛ, то є сенс шукати нового тренера.
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