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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
23.11.2024 19:30 – FT 2 : 3
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:17
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Лас-Пальмас – Мальорка – 2:3. Вырвали победу после 90-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги

24 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:17
40
0
Лас-Пальмас – Мальорка – 2:3. Вырвали победу после 90-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Мальорка».

Поединок состоялся на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. «Мальорка» одержала уверенную победу со счётом 2:3.

Ла Лига. 14-й тур. 23 ноября

«Лас-Пальмас» – «Мальорка» – 2:3

Голы: Эссугу 77, Сильва, 83 – Родригес 46, Наварро 56, Мохика, 90+1

Удаления: Мурики, 88

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Мохика (Мальорка).
88’
Ведат Мурики (Мальорка) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Дариу Эссугу (Лас-Пальмас).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Мальорка).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Родригес (Мальорка).
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Лас-Пальмас Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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