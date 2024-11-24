23.11.2024 19:30 – FT 2 : 3
Испания24 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:17
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Лас-Пальмас – Мальорка – 2:3. Вырвали победу после 90-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги
24 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:17
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23 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Мальорка».
Поединок состоялся на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. «Мальорка» одержала уверенную победу со счётом 2:3.
Ла Лига. 14-й тур. 23 ноября
«Лас-Пальмас» – «Мальорка» – 2:3
Голы: Эссугу 77, Сильва, 83 – Родригес 46, Наварро 56, Мохика, 90+1
Удаления: Мурики, 88
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Мохика (Мальорка).
88’
Ведат Мурики (Мальорка) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Дариу Эссугу (Лас-Пальмас).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Мальорка).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Родригес (Мальорка).
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