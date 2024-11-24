23.11.2024 20:00 – FT 1 : 0
Франция24 ноября 2024, 08:30 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:32
21
0
Сент-Этьен – Монпелье – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
24 ноября 2024, 08:30 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:32
21
0
23 ноября в 12-м туре Лиги 1 Франции встретились «Сент-Этьен» и «Монпелье».
«Сент-Этьен» одержал победу со счетом 1:0 на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене.
Лига 1. 12-й тур. 23 ноября
«Сент-Этьен» – «Монпелье» – 1:0
Гол: Бушуари, 47
Видеообзор матча:
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бушуари (Сент-Этьен).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2024, 12:44 1
Тарас Михалик будет играть за Ruh Media Team
Бокс | 24 ноября 2024, 07:44 2
Британец настроен отобрать пояса у украинского чемпиона
Футбол | 24.11.2024, 06:59
Футбол | 23.11.2024, 21:27
Футбол | 23.11.2024, 09:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
22.11.2024, 14:13 16
22.11.2024, 09:59
Футбол
23.11.2024, 06:12
23.11.2024, 07:22
Бокс
24.11.2024, 07:05