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Чемпионат Франции
Сент-Этьен
23.11.2024 20:00 – FT 1 : 0
Монпелье
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Франция
24 ноября 2024, 08:30 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:32
21
0

Сент-Этьен – Монпелье – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

24 ноября 2024, 08:30 | Обновлено 24 ноября 2024, 08:32
21
0
Сент-Этьен – Монпелье – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 12-м туре Лиги 1 Франции встретились «Сент-Этьен» и «Монпелье».

«Сент-Этьен» одержал победу со счетом 1:0 на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене.

Лига 1. 12-й тур. 23 ноября

«Сент-Этьен» – «Монпелье» – 1:0

Гол: Бушуари, 47

Видеообзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бушуари (Сент-Этьен).
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Сент-Этьен Монпелье Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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