ФОТО. Две футболистки Челси и Вест Хэма ждут ребенка

Футболистки Кристи Мьюис и Сэм Керр объявили, что ждут ребенка в 2025-м году.

Девушки заявили о своих отношениях ещё в 2021-м году, так как хотели, чтобы «отношения двух девушек были нормальным явлением».

В 2023-м году Керр сделала предложение Кристи и она сказала «да».

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Отношения футболистки поддерживают на расстоянии через профессиональные обязательства. Керр представляет «Челси» и сборную Англии, Мьюис – «Вест Хэм» и сборную США.

В своём недавнем общем посте девушки написали: «Ребенок Мьюис и Керр родится в 2025 году!».

Рожать будет Кристи Мьюис, опубликовавшая пост, на котором она демонстрирует свой изменившийся живот.