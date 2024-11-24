ФОТО. Две футболистки Челси и Вест Хэма ждут ребенка
Сэм Керр и Кристи Мьюис объявили о радостном будущем событии
Футболистки Кристи Мьюис и Сэм Керр объявили, что ждут ребенка в 2025-м году.
Девушки заявили о своих отношениях ещё в 2021-м году, так как хотели, чтобы «отношения двух девушек были нормальным явлением».
В 2023-м году Керр сделала предложение Кристи и она сказала «да».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Отношения футболистки поддерживают на расстоянии через профессиональные обязательства. Керр представляет «Челси» и сборную Англии, Мьюис – «Вест Хэм» и сборную США.
В своём недавнем общем посте девушки написали: «Ребенок Мьюис и Керр родится в 2025 году!».
Рожать будет Кристи Мьюис, опубликовавшая пост, на котором она демонстрирует свой изменившийся живот.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конкуренты свои победы добыли – настала очередь команды Ротаня
«Пенсионеры» одолели «лис» в матче 12-го тура АПЛ