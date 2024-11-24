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24 ноября 2024, 06:59 |
1335
0

ФОТО. Две футболистки Челси и Вест Хэма ждут ребенка

Сэм Керр и Кристи Мьюис объявили о радостном будущем событии

24 ноября 2024, 06:59 |
1335
0
ФОТО. Две футболистки Челси и Вест Хэма ждут ребенка
Instagram. Кристи Мьюис и Сэм Керр

Футболистки Кристи Мьюис и Сэм Керр объявили, что ждут ребенка в 2025-м году.

Девушки заявили о своих отношениях ещё в 2021-м году, так как хотели, чтобы «отношения двух девушек были нормальным явлением».

В 2023-м году Керр сделала предложение Кристи и она сказала «да».

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Отношения футболистки поддерживают на расстоянии через профессиональные обязательства. Керр представляет «Челси» и сборную Англии, Мьюис – «Вест Хэм» и сборную США.

В своём недавнем общем посте девушки написали: «Ребенок Мьюис и Керр родится в 2025 году!».

Рожать будет Кристи Мьюис, опубликовавшая пост, на котором она демонстрирует свой изменившийся живот.

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фото lifestyle Челси Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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