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  4. Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Доверие тренерского штаба меня очень мотивирует»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 08:37 |
188
0

Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Доверие тренерского штаба меня очень мотивирует»

Полузащитник «Оболони» поделился ожиданиями от матча против «Кривбасса»

24 ноября 2024, 08:37 |
188
0
Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Доверие тренерского штаба меня очень мотивирует»
ФК Оболонь Киев. Виктор Близниченко

Полузащитник киевской «Оболони» Виктор Близниченко поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Расскажи о подготовке к матчу с «Кривбассом». Повлияли ли на это как-то климатические условия в Киеве?

– В целом готовимся в обычном режиме, но, конечно, учитываем сильные и слабые стороны «Кривбасса». Не могу сказать, что климатические условия имеют какое-то значительное влияние на нашу подготовку к игре, ведь они типичны для этого времени года.

– Что для тебя значат бронзовые медали, завоеванные в составе «Кривбасса», и как этот опыт помогает тебе сейчас, играя за «Оболонь»?

– Закончить сезон в тройке лучших клубов УПЛ – это большое достижение, которым я действительно горжусь. Хотя я не получал в «Кривбассе» того игрового времени, к которому стремился, считаю, что все равно внес свою долю в достижение этого результата. Этот опыт, безусловно, помогает мне в новом клубе – он дает мне уверенность и раскованность на поле.

– В этом сезоне тебе удачно дается играть против экс-команд: гол в ворота «Ингульца», результативная передача в матче с «Динамо». Это случайность или дополнительная настройка на соперника сказывается?

– Это точно не случайность, ведь я очень много работаю на тренировках, чтобы заслуживать такие моменты в играх. Но, конечно, дополнительная мотивация в матчах против бывших клубов также присутствует.

– С момента перехода в «Оболонь» ты сыграл без исключения во всех матчах – 12. К примеру, в прошлом сезоне в «Кривбассе» ты за весь сезон сыграл в 11 матчах. Помогает ли тебе такое доверие чувствовать себя увереннее на футбольном поле и быстрее расти?

– Да, без сомнений. Доверие главного тренера очень важно и в значительной степени помогает мне чувствовать себя увереннее на поле. Для футболиста доверие тренера – это один из ключевых аспектов, и я стараюсь оправдывать его своей отдачей и игрой.

– Ты хорошо знаешь изнутри игру «Кривбасса». Поделись сильными и слабыми сторонами соперника. Как их можно преодолеть?

– Пусть эта информация останется в середине нашего коллектива, но в целом скажу так: дисциплина в выполнении плана на игру, максимальная самоотдача и неуступчивость в каждом игровом моменте – вот что может принести нам положительный результат в этой игре. Надеюсь, так и будет.

– Как смена тренера повлияла на твою игру? Что именно нравится в работе под руководством Сергея Шищенко?

– Я немного времени провел под руководством предыдущего тренера Валерия Иващенко, поэтому трудно однозначно сказать, как эта смена повлияла на мою игру. Но с уверенностью могу сказать, что мне очень нравится работать с Сергеем Шищенко. Он требовательный, энергичный специалист, который стремится победить в каждой игре. Кроме того, его доверие ко мне очень мотивирует и заряжает.

– Вспомни свои эмоции после дебютного гола за «Оболонь» в день рождения. Можно ли этот момент назвать самым ярким в твоей карьере?

– Конечно, я получил тогда много положительных эмоций, и этот момент, вероятно, является самым ярким в моей карьере на профессиональном уровне. Но я надеюсь на еще большие футбольные достижения в будущем – верю в это и активно над этим работаю.

– В последнем туре вы победили на выезде «ЛНЗ». Эта победа придала вдохновения в борьбе за сохранение прописки в УПЛ?

– Безусловно. Это была важнейшая победа, настоящая боевая борьба на характере. Она добавила нам веры в себя, вдохновения и сплотила команду.

Матч «Оболонь» – «Кривбасс» состоится 24 ноября в 13:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
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