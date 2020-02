Зинченко - вне заявки Манчестер Сити на матч АПЛ

Сегодня в 19:30 «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Лестером» в рамках АПЛ, а украинский игрок Александр Зинченко остался вне заявки на этот поединок.

Прошлый матч Зинченко пропустил из-за дисквалификации после удаления, но сегодня мог сыграть.

How we're lining-up at the King Power Stadium! 🙌



Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho (C), Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Aguero



Subs | Bravo, Stones, Jesus, Silva, Cancelo, Otamendi, Foden



⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #LEIMCI #ManCity pic.twitter.com/dpyD0blXHH