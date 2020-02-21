В субботу, 22-го февраля, состоится поединок двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 14:30.

К принципиальному противостоянию в рамках столицы Великобритании «Тоттенхэма», которым руководит в данный момент сезона памятный для «Челси» португалец Жозе Моуриньо, «синие» подойдут в крайне плачевном состоянии. В рамках АПЛ, «пенсионеры» не могут одержать победу уже четыре поединка кряду, чем сразу поставили под большое сомнение свое нахождение в четверке будущих участников Лиги чемпионов УЕФА. Загвоздка состоит в том, что претендовать на позицию «Челси» всерьез намеревается именно «Тоттенхэм», который в последний раз серьезно оступался еще в начале 2020-го года, уступив возможному будущему чемпиону страны (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Челси» и «Тоттенхэмом».