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Тоттенхэм
22.02.2020 14:30

Челси – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги

  • 21.02.2020 15:04
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Челси – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
© chelseafc.com

В субботу, 22-го февраля, состоится поединок двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 14:30.

К принципиальному противостоянию в рамках столицы Великобритании «Тоттенхэма», которым руководит в данный момент сезона памятный для «Челси» португалец Жозе Моуриньо, «синие» подойдут в крайне плачевном состоянии. В рамках АПЛ, «пенсионеры» не могут одержать победу уже четыре поединка кряду, чем сразу поставили под большое сомнение свое нахождение в четверке будущих участников Лиги чемпионов УЕФА. Загвоздка состоит в том, что претендовать на позицию «Челси» всерьез намеревается именно «Тоттенхэм», который в последний раз серьезно оступался еще в начале 2020-го года, уступив возможному будущему чемпиону страны (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Челси» и «Тоттенхэмом».

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Источник — Sport.ua

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