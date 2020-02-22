Челси сумел удержать преимущество в дерби против Тоттенхэма

Программу двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги начинало принципиальное противостояние в рамках столицы Англии. Лондонское дерби между «Челси» Фрэнка Лэмпарда и «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо проводилось уже во второй раз за уже подходящий к концу зимний период. Первая битва осталась за «учеником», так что «учитель» приехал на когда-то родной для него стадион за реваншем.

Однако совершать попытки переиграть соперника в его логове «шпорам» приходилось на фоне усталости от тяжелого поединка в рамках Лиги чемпионов УЕФА против немецкого «РБ Лейцпциг» (0:1). Коллектив Моуриньо заметно устал еще в конце еврокубковой баталии, так что не мог обойтись без ротации в игре против «Челси».

Однако и «синим» было непросто. Над подопечными Лэмпарда довлел груз неудач в рамках предыдущих встреч, результаты которых приблизили «Челси» к потере места в зоне борьбы за Лигу чемпионов на следующий сезон. И первым охотником, который с радостью подобрал бы очередную осечку «пенсионеров», мог бы стать именно «Тоттенхэм».

И тем не менее, Моуриньо проиграл во второй раз. Отсутствие желание поднять темп в начале встрече обернулось для гостей большими проблемами в обороне, а когда «шпоры» наконец-то попробовали свои силы в атаке, случился феноменальный пас Жоржиньо на ход Жиру из центра поля. Французский форвард с легкостью оторвался от защитников, но Льориса с первой попытки переиграть не смог. Не сыскал удачи на добивании и Баркли, отправив мяч с пары метров в штангу. Однако столь разительную атаку без гола завершить было нельзя, поэтому Жиру поставил окончательную точку незамедлительно.

Можно было подумать, что «Тоттенхэму» захочется быстро ответить на такой поворот событий, но нет, команда Моуриньо продолжала уповать на скорость Бергвейна и Моуры в атаке, до которых мяч попросту не доходил.

Небольшой взрыв голевых моментов от гостей под занавес первого тайма сменился на очередной гол «Челси» уже по завершению перерыва. Маркос Алонсо удачно подключился к переводу игроками «синих» мяча с правого на левый фланг, и точно пробил в правый нижний угол ворот Льориса.

Беззубые «шпоры» оставались такими и до конца игры. Несмотря на наличие в их активе забитого мяча, взятие ворот на свой счет не смог записать ни один из игроков «Тоттенхэма» – Рюдигер срезал передачу Ламелы с левого фланга в ближний угол. До конца основного времени оставалась минута, так что полностью спасти ситуацию коллектив Моуриньо не имел возможности.

В следующем туре «Челси» сыграет на выезде против «Борнмута», а «Тоттенхэм» на своем поле будет принимать «Вулверхэмптон».

Английская Премьер-лига. 27-й тур.



Челси – Тоттенхэм – 2:1



Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (автогол).



Уинкс, 23, Кристенсен, 65 – Ло Чельсо, 81



Челси: Кабальеро – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс – Маунт, Жиру (Абрахам, 71), Баркли (Виллиан, 77).

Тоттенхэм: Льорис – Вертонген, Альдервейрельд (Орье, 78), Санчес – Дэвис, Уинкс, Ло Чельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Танганга – Бергвейн (Алли, 78), Моура.



Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)



Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Удары (в створ): 16 (6) – 6 (4)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 0 – 0.

ЧЕЛСИ-ТОТТЕНХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 14°C