Английская Премьер-лига. 27-й тур.



Челси – Тоттенхэм – 2:1



Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (автогол).



Уинкс, 23, Кристенсен, 65 – Ло Чельсо, 81



Челси: Кабальеро – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс – Маунт, Жиру (Абрахам, 71), Баркли (Виллиан, 77).



Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Гилмор, Лофтус-Чик.

Тоттенхэм: Льорис – Вертонген, Альдервейрельд (Орье, 78), Санчес – Дэвис, Уинкс, Ло Чельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Танганга – Бергвейн (Алли, 78), Моура.



Запасные: Гассанига, Дайер, Сессеньон, Фернандеш.



Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)



Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, четыре минуты.



89 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Несчастливый для Рюдигера рикошет от его ноги случился после прострела Ламелы с левого фланга штрафной. Это – автогол!



86 мин. Плотность обороны у команды Лэмпарда в конце встречи просто зашкаливает.



82 мин. МОМЕНТ! КРЕСТОВИНА! Прицельный выстрел со штрафного от Алонсо отправил мяч в место встречи перекладины и штанги в правой части ворот!



81 мин. Желтая для Ло Чельсо за грубый подкат у своей штрафной.



79 мин. ОПАСНО! Влетел в штангу ногой Абрахам, пытаясь в подкате затолкать мяч в сетку!



78 мин. ЗАМЕНЫ У ТОТТЕНХЭМА. Вместо Альдервейрельда и Бергвейна игру продолжат Орье и Алли, соответственно.



77 мин. ЗАМЕНА У ЧЕЛСИ. Вместо Баркли на поле вышел Виллиан.



75 мин. Рюдигер боролся за мяч против Уинкса в своей штрафной. Не фолил, хотя игрок Тоттенхэма не упустил момент упасть.



72 мин. Опасно пошел в отбор мяча у Жоржиньо Танганга в на чужой половине поля.



71 мин. ЗАМЕНА У ЧЕЛСИ. Абрахам вышел на поле вместо Жиру.



68 мин. Залез во время дриблинга в глубину правого фланга Моура, но развития атаки так и не придумал.



65 мин. Желтой для Кристенсена ознаменовался грубый проем против Моуры около штрафной Кабальеро.



63 мин. ЗАМЕНА У ТОТТЕНХЭМА. Вместо Ндомбеле игру продолжит Ламела.



60 мин. Рывок Дембеле силовым приемом в своей штрафной остановил Джеймс.



55 мин. Что-то назревает. Санчес отмахнулся от Маунта после грубой игры Мэйсона на левом фланге.

De #VAR is Engeland is werkelijk waar gestoord. Dit bekijken en geen rood geven aan Lo Celso. Azpilicueta mag blij zijn dat zijn been nog een geheel is #CHETOT pic.twitter.com/j4IifgWPeo