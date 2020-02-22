Английская Премьер-лига. 27-й тур.



Челси – Тоттенхэм – 2:1



Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (автогол).



Уинкс, 23, Кристенсен, 65 – Ло Чельсо, 81



Челси: Кабальеро – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс – Маунт, Жиру (Абрахам, 71), Баркли (Виллиан, 77).



Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Гилмор, Лофтус-Чик.

Тоттенхэм: Льорис – Вертонген, Альдервейрельд (Орье, 78), Санчес – Дэвис, Уинкс, Ло Чельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Танганга – Бергвейн (Алли, 78), Моура.



Запасные: Гассанига, Дайер, Сессеньон, Фернандеш.



Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)



Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, четыре минуты.



89 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Несчастливый для Рюдигера рикошет от его ноги случился после прострела Ламелы с левого фланга штрафной. Это – автогол!



86 мин. Плотность обороны у команды Лэмпарда в конце встречи просто зашкаливает.



82 мин. МОМЕНТ! КРЕСТОВИНА! Прицельный выстрел со штрафного от Алонсо отправил мяч в место встречи перекладины и штанги в правой части ворот!



81 мин. Желтая для Ло Чельсо за грубый подкат у своей штрафной.



79 мин. ОПАСНО! Влетел в штангу ногой Абрахам, пытаясь в подкате затолкать мяч в сетку!



78 мин. ЗАМЕНЫ У ТОТТЕНХЭМА. Вместо Альдервейрельда и Бергвейна игру продолжат Орье и Алли, соответственно.



77 мин. ЗАМЕНА У ЧЕЛСИ. Вместо Баркли на поле вышел Виллиан.



75 мин. Рюдигер боролся за мяч против Уинкса в своей штрафной. Не фолил, хотя игрок Тоттенхэма не упустил момент упасть.



72 мин. Опасно пошел в отбор мяча у Жоржиньо Танганга в на чужой половине поля.



71 мин. ЗАМЕНА У ЧЕЛСИ. Абрахам вышел на поле вместо Жиру.



68 мин. Залез во время дриблинга в глубину правого фланга Моура, но развития атаки так и не придумал.



65 мин. Желтой для Кристенсена ознаменовался грубый проем против Моуры около штрафной Кабальеро.



63 мин. ЗАМЕНА У ТОТТЕНХЭМА. Вместо Ндомбеле игру продолжит Ламела.



60 мин. Рывок Дембеле силовым приемом в своей штрафной остановил Джеймс.



55 мин. Что-то назревает. Санчес отмахнулся от Маунта после грубой игры Мэйсона на левом фланге.

De #VAR is Engeland is werkelijk waar gestoord. Dit bekijken en geen rood geven aan Lo Celso. Azpilicueta mag blij zijn dat zijn been nog een geheel is #CHETOT pic.twitter.com/j4IifgWPeo — Hans. (@hans_hil) February 22, 2020



54 мин. Несерьезный фол – новая, как для футбола, формулировка.



52 мин. Может быть прямая красная для Ло Чельсо! Пошел прямой ногой игрок против Аспиликуэты!



50 мин. МОМЕНТ! Льорис потащил удар под перекладину с острого угла на левом фланге от Баркли.



49 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Алонсо вогнал мяч прямиком в правый нижний угол чужих ворот после комфортной передачи под удар от Баркли перед чужой штрафной!



47 мин. Забавное падение Бергвейна во время рывка по левому флангу чуть не обошлось повреждением для Кристенсена.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



44 мин. Мелкий пас от Челси в центре поля серьезно сушит игру перед перерывом.







41 мин. В сетку с внешней стороны отправил мяч Баркли своим ударом из левой половины штрафной.



39 мин. Маунт нашел передачей с правого фланга в штрафную Алонсо, но защитники Тоттенхэма вовремя перекрыли ворота.



37 мин. ОПАСНО! Бежал на пустые ворота, догоняя уходящий мяч, Танганга, но так и не успел пробить!



35 мин. МОМЕНТ! Роскошный сейв от голкипера Челси после удара головой от Танганги под перекладину!



34 мин. МОМЕНТ! Аспиликуэта заблокировал удар Моуры с левого фланга штрафной, но мяч мог волне опуститься за шиворот голкиперу!



33 мин. Джеймс был сбит на половине поля Челси усилиями Ло Чельсо.



31 мин. Очень неточный дальний удар от Жиру.



30 мин. С правого фланга был заброшен мяч в штрафную Челси. Кабальеро первый на мяче.







28 мин. Ковачич проехался по ногам Ло Чельсо на своей половине поля.



26 мин. Баркли был сбит в центре поля усилиями Санчеса.



24 мин. МОМЕНТ! Алонсо наудачу пробивал от лицевой границы штрафной, после чего мяч опустился сверху на перекладину!



23 мин. Желтая для Уинкса за удар сзади по ногам Жоржиньо на своей половине поля.



21 мин. Бергвейн был опережен на мяче при передаче из глубины поля благодаря выходу Кабальеро.



20 мин. После гола Жиру, игра несколько успокоилась. Челси с мячом.



18 мин. Неточно пробил Джеймс в сторону ворот после удачного отбора мяча у Дэвиса.







15 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Атака Челси содержала лишь двух игроков в чужой штрафной, но им удалось нанести сразу три удара по воротам. Льорис справился с выстрелом Жиру, после чего добивание от Баркли приняла на себя правая штанга, но отскок в сторону Жиру уже некому было блокировать!



12 мин. МОМЕНТ! Льорис ответил не менее классным спасением, отразив удар от Маунта под ближнюю штангу с левого угла вратарской!



10 мин. МОМЕНТ! Кабальеро сумел парировать непростой удар от Моуры от лицевой границы штрафной в левый нижний угол!



8 мин. Дожал до фола против соперника Бергвейн Жоржиньо у чужой штрафной.



5 мин. Тоттенхэм наконец-то вышел в атаку. Моура был сбит на левом фланге.



4 мин. Маунт не сумел вовремя расстаться с мячом на подходе к чужой штрафной после скидки от Жиру.



2 мин. Серия подач в штрафную гостей с обоих флангов была перехвачена.



1 мин. Челси сразу опустился в контроль мяча на своей половине поля.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 22-го февраля, состоится поединок двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 14:30.

К принципиальному противостоянию в рамках столицы Великобритании «Тоттенхэма», которым руководит в данный момент сезона памятный для «Челси» португалец Жозе Моуриньо, «синие» подойдут в крайне плачевном состоянии. В рамках АПЛ, «пенсионеры» не могут одержать победу уже четыре поединка кряду, чем сразу поставили под большое сомнение свое нахождение в четверке будущих участников Лиги чемпионов УЕФА. Загвоздка состоит в том, что претендовать на позицию «Челси» всерьез намеревается именно «Тоттенхэм», который в последний раз серьезно оступался еще в начале 2020-го года, уступив возможному будущему чемпиону страны (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Челси» и «Тоттенхэмом».