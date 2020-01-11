22-й тур
Тоттенхэм
0:1
Ливерпуль
11.01.2020, FT

Ливерпуль в гостях минимально обыграл Тоттенхэм

Судьбу матча решил гол Роберто Фирмино, забитый в первом тайме

  • 11.01.2020 21:23
  • 1260 просмотров
  • 2 комментария
Ливерпуль в гостях минимально обыграл Тоттенхэм
© twitter.com
«Ливерпуль» продолжает на всех парах нестись к чемпионству. На сей раз «красные» добыли победу над «Тоттенхэмом».
 
Гости обязаны были открывать счет уже на 2-й минуте, но удар Окслейд-Чемберлена пришелся в штангу. Но и после этого они владели подавляющим преимуществом (68:32% по владению мячом), которое воплотили в гол под конец первого тайма. Салах в штрафной собрал на себе троих защитников и отдал пас на Фирмино. А тот с угла вратарской пробил под дальнюю штангу – 0:1!
 
 
После перерыва картина не изменилась. Хозяева играли на контратаках. Некоторые были очень опасны, но прекрасно играл в рамке Алисон Бекер. А удары Сон Хын Мина и Ло Чельсо из убойных позиций оказались неточными. Так что счет не изменился до финального свистка. 
 
0:1, и «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко. 19 января команда принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура АПЛ. У «Тоттенхэма» 38 баллов и 8-е место. А уже во вторник «шпоры» примут «Мидлсбро» в матче 3-го раунда Кубка Англии.
 
Английская Премьер-лига. 22-й тур.
 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1

 Роберто Фирмино (37).

 Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
 
«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз (Джовани Ло Чельсо, 69), Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен (Эрик Ламела, 69), Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.
 
«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 61), Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане (Дивок Ориги, 81), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 90+1).
 
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
 
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    pol55
    online
      pol55, 11.01.2020 21:43
    +1
    Моура,Ламела и даже Сон,это не Х.Кейн он при таких шансах обычно забивает,нуу хоть сражались достойно особенно во 2-м тайме(как при Почеттино),невезуха как по мне на ничью наиграли,а Маур пусть сидеет,а Д.Леви лысеет за их решение.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 11.01.2020 21:34
    0
    Снова валидольный матч. Очень много потерь. Оно конечно понятно что боксинг дэй и у красных всегда спад в январе/феврале, но так и поседеть можно...
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 11.01.2020 21:43
    +1
    Моура,Ламела и даже Сон,это не Х.Кейн он при таких шансах обычно забивает,нуу хоть сражались достойно особенно во 2-м тайме(как при Почеттино),невезуха как по мне на ничью наиграли,а Маур пусть сидеет,а Д.Леви лысеет за их решение.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 11.01.2020 21:34
    0
    Снова валидольный матч. Очень много потерь. Оно конечно понятно что боксинг дэй и у красных всегда спад в январе/феврале, но так и поседеть можно...
    Ссылка
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