Ливерпуль в гостях минимально обыграл Тоттенхэм

«Ливерпуль» продолжает на всех парах нестись к чемпионству. На сей раз «красные» добыли победу над «Тоттенхэмом».
Гости обязаны были открывать счет уже на 2-й минуте, но удар Окслейд-Чемберлена пришелся в штангу. Но и после этого они владели подавляющим преимуществом (68:32% по владению мячом), которое воплотили в гол под конец первого тайма. Салах в штрафной собрал на себе троих защитников и отдал пас на Фирмино. А тот с угла вратарской пробил под дальнюю штангу – 0:1!
После перерыва картина не изменилась. Хозяева играли на контратаках. Некоторые были очень опасны, но прекрасно играл в рамке Алисон Бекер. А удары Сон Хын Мина и Ло Чельсо из убойных позиций оказались неточными. Так что счет не изменился до финального свистка.
0:1, и «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко. 19 января команда принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура АПЛ. У «Тоттенхэма» 38 баллов и 8-е место. А уже во вторник «шпоры» примут «Мидлсбро» в матче 3-го раунда Кубка Англии.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1
Роберто Фирмино (37).
Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
Роберто Фирмино (37).
Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз (Джовани Ло Чельсо, 69), Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен (Эрик Ламела, 69), Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 61), Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане (Дивок Ориги, 81), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 90+1).
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Источник — Sport.ua
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