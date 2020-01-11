Ливерпуль в гостях минимально обыграл Тоттенхэм

«Ливерпуль» продолжает на всех парах нестись к чемпионству. На сей раз «красные» добыли победу над «Тоттенхэмом».

Гости обязаны были открывать счет уже на 2-й минуте, но удар Окслейд-Чемберлена пришелся в штангу. Но и после этого они владели подавляющим преимуществом (68:32% по владению мячом), которое воплотили в гол под конец первого тайма. Салах в штрафной собрал на себе троих защитников и отдал пас на Фирмино. А тот с угла вратарской пробил под дальнюю штангу – 0:1!

После перерыва картина не изменилась. Хозяева играли на контратаках. Некоторые были очень опасны, но прекрасно играл в рамке Алисон Бекер. А удары Сон Хын Мина и Ло Чельсо из убойных позиций оказались неточными. Так что счет не изменился до финального свистка.

0:1, и «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко. 19 января команда принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура АПЛ. У «Тоттенхэма» 38 баллов и 8-е место. А уже во вторник «шпоры» примут «Мидлсбро» в матче 3-го раунда Кубка Англии.