Английская Премьер-лига. 22-й тур.

«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз (Джовани Ло Чельсо, 69), Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен (Эрик Ламела, 69), Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.

Запасные: Михел Ворм, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Райан Сесеньон,

Оливер Скипп.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 61), Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане (Дивок Ориги, 81), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 90+1).

Запасные: Адриан, Натаниэль Филлипс, Неко Уильямс, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).Сон пробил с линии штрафной по центру ворот, в голкипера.Вместо Салаха вышел Шакири.Рефери компенсировал три минуты.Что творит Ориги! Накрутил троих, пробил низом - кипер поймал мяч!Ламела находился по центру ворот за пределами штрафной. Пробил в угол, но вратарь накрыл мяч!Трибуны гудят, но Ливерпуль контролирует мяч, не позволяя хозяевам устроить финальный штурм.Робертсон подавал со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.После подачи Орье справа Ло Чельсо бил из пределов вратарской, находясь напротив пустого угла ворот - и не попал в створ!Вместо Мане игру продолжит Ориги.Ло Чельсо опасно прострелил справа - никто не коснулся мяча, будет удар от ворот.Ориги готовится выйти на поле.Орье забежал в офсайд.Атака шпор "3 в 2", Моура вывел на удар Сона, тот бил в касание метров с десяти - по трибунам!Ливерпуль катает мяч в середине поля.Двойная замена в составе хозяев: вместо Эриксена и Роуза вышли Ламела и Ло Чельсо.

توتنهام 0 × 0 ليفربول | تهديد اول ليفربول وفرصة لتوتنهام 🎥#TOTLIV

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/FoQndlY0YW — fastergoal499 (@fastergoal499) January 11, 2020

На данный момент владение мячом - 29:71% в пользу гостей. По ударам равенство - 10:10.Мане после подачи справа бил головой с нескольких метров - вратарь сумел отбить мяч, защитник подстраховал!Робертсон подал угловой слева - Моура выбил мяч в аут.61023 зрителя присутствуют на трибунах сегодня.Лаллана вышел вместо Окслейд-Чемберлена.Сон пробил низом в дальний угол - рикошет и угловой. Эриксен подал укорнер справа, а затем Сон оказался в офсайде.Фирмино в касание бил от линии штрафной - и тут вратарь надежен, поймал мяч!Орье без помех бил из пределов штрафной - голкипер намертво забрал мяч!Ливерпуль захватил мяч и комбинирует в середине поля.Александер-Арнольд навесил справа - вратарь поймал мяч.Александер-Арнольд из неплохой позиции бил в касание - мяч улете в район дальнего углового флажка.Эриксен подавал со штрафного справа - крайне неудачно, на соперника.Моура ворвался в штрафную и нанес мощный удар - мимо ближней штанги!Эриксен подал угловой слева, Моура головой пробил в ближнюю девятку - чуть выше перекладины!Рефери компенсировал три минуты.Салах в штрафной накрутил двоих, пробил под ближнюю штангу - мимо!Алекс Окслейд-Чемберлен наказан желтой карточкой.Что-то не понравилось арбитру, он решил посмотреть повтор. Но в итоге не отменил взятие ворот - 0:1!Салах в окружении защитников сумел отдать пас на Фирмино. Тот финтом обманул защитника и с угла вратарской пробил точно в дальний угол!После паса слева Мане бил в падении, боковыми ножницами - мяч пролетел над перекладиной!Танганга нуждается в помощи врачей: его грубо сбил Мане в середине поля.Алисон Бекер выбежал чуть ли не к центральному кругу, прерывая выход один на один. Удачно!На данный момент владение мячом - 24:76% в пользу Ливерпуля. По ударам равенство - 4:4.Салах оказался в офсайде.Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.Гомес получил горчичник.Робертсон подал угловой слева, мяч не был выбит. Последовал еще один навес, ван Дейк из вратарской пробивал головой - кипер отдил мяч с ленточки!Эриксен с ходу пробил в дальний угол - вратарь уверенно поймал мяч.Гости подали угловой справа - мяч выбит.Ливерпуль владеет инициативой, хозяева в основном отбиваются.Александер-Арнольд подавал справа - за ворота.Алли в борьбе с защитником пробил с лёта от линии штрафной - выше ворот.Робертсон навесил справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.Александер-Арнольд навесил со штрафного справа - мяч выбит.Сон исполнил рейд от центральной линии и нанес обводящий удар в дальний угол - чуть неточно!Моура классно пробил из-за пределов штрафной - рядом с левой от себя штангой!Контратака гостей завершилась ударом Фирмино мимо голкипера - защитник вынес мяч из пустых ворот. Окслейд-Чемберлен добивал - вЭриксен подал угловой слева - мяч выбит.Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в красном.