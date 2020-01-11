22-й тур
Тоттенхэм
0:1
Ливерпуль
11.01.2020, FT

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 22-го тура чемпионата Англии

  • 11.01.2020 19:25
  • 11619 просмотров
  • 9 комментариев
Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1. Текстовая трансляция матча
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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1

 Роберто Фирмино (37).

 Джозеф Гомес (23), Алекс Окслейд-Чемберлен (39).
 
«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига - Джафет Танганга, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз (Джовани Ло Чельсо, 69), Серж Орье - Деле Алли, Кристиан Эриксен (Эрик Ламела, 69), Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин.
Запасные: Михел Ворм, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Райан Сесеньон,
 Оливер Скипп.
 
«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 61), Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум - Роберто Фирмино, Садио Мане (Дивок Ориги, 81), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 90+1).
Запасные: Адриан, Натаниэль Филлипс, Неко Уильямс, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Такуми Минамино, Дивок Ориги.
 
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
 
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+3 мин. Сон пробил с линии штрафной по центру ворот, в голкипера.

 90+1 мин. Вместо Салаха вышел Шакири.

90+1 мин. Рефери компенсировал три минуты.

90 мин. Что творит Ориги! Накрутил троих, пробил низом - кипер поймал мяч!

89 мин. Ламела находился по центру ворот за пределами штрафной. Пробил в угол, но вратарь накрыл мяч!

87 мин. Трибуны гудят, но Ливерпуль контролирует мяч, не позволяя хозяевам устроить финальный штурм.

84 мин. Робертсон подавал со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.

82 мин. Невероятно! После подачи Орье справа Ло Чельсо бил из пределов вратарской, находясь напротив пустого угла ворот - и не попал в створ!

 81 мин. Вместо Мане игру продолжит Ориги.

80 мин. Ло Чельсо опасно прострелил справа - никто не коснулся мяча, будет удар от ворот.

78 мин. Ориги готовится выйти на поле.

77 мин. Орье забежал в офсайд.

75 мин. Как же так??? Атака шпор "3 в 2", Моура вывел на удар Сона, тот бил в касание метров с десяти - по трибунам!

72 мин. Ливерпуль катает мяч в середине поля.

  69 мин. Двойная замена в составе хозяев: вместо Эриксена и Роуза вышли Ламела и Ло Чельсо.

68 мин. На данный момент владение мячом - 29:71% в пользу гостей. По ударам равенство - 10:10.

65 мин. Момент! Мане после подачи справа бил головой с нескольких метров - вратарь сумел отбить мяч, защитник подстраховал!

65 мин. Робертсон подал угловой слева - Моура выбил мяч в аут.

64 мин. 61023 зрителя присутствуют на трибунах сегодня.

 61 мин. Лаллана вышел вместо Окслейд-Чемберлена.

60 мин. Сон пробил низом в дальний угол - рикошет и угловой. Эриксен подал укорнер справа, а затем Сон оказался в офсайде.

58 мин. Ответ гостей! Фирмино в касание бил от линии штрафной - и тут вратарь надежен, поймал мяч!

57 мин. Опасно! Орье без помех бил из пределов штрафной - голкипер намертво забрал мяч!

54 мин. Ливерпуль захватил мяч и комбинирует в середине поля.

51 мин. Александер-Арнольд навесил справа - вратарь поймал мяч.

50 мин. Эхххххх... Александер-Арнольд из неплохой позиции бил в касание - мяч улете в район дальнего углового флажка.

49 мин. Эриксен подавал со штрафного справа - крайне неудачно, на соперника.

46 мин. Моура ворвался в штрафную и нанес мощный удар - мимо ближней штанги!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Опасно! Эриксен подал угловой слева, Моура головой пробил в ближнюю девятку - чуть выше перекладины!

45 мин. Рефери компенсировал три минуты.

43 мин. Эххххх! Салах в штрафной накрутил двоих, пробил под ближнюю штангу - мимо!

 39 мин. Алекс Окслейд-Чемберлен наказан желтой карточкой.

39 мин. Что-то не понравилось арбитру, он решил посмотреть повтор. Но в итоге не отменил взятие ворот - 0:1!

 37 мин. ГОООООООЛ! Салах в окружении защитников сумел отдать пас на Фирмино. Тот финтом обманул защитника и с угла вратарской пробил точно в дальний угол!


35 мин. После паса слева Мане бил в падении, боковыми ножницами - мяч пролетел над перекладиной!

32 мин. Танганга нуждается в помощи врачей: его грубо сбил Мане в середине поля.

30 мин. Алисон Бекер выбежал чуть ли не к центральному кругу, прерывая выход один на один. Удачно!

29 мин. На данный момент владение мячом - 24:76% в пользу Ливерпуля. По ударам равенство - 4:4.

27 мин. Салах оказался в офсайде.

25 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.

 23 мин. Гомес получил горчичник.

23 мин. Какой шанс! Робертсон подал угловой слева, мяч не был выбит. Последовал еще один навес, ван Дейк из вратарской пробивал головой - кипер отдил мяч с ленточки!

21 мин. Эриксен с ходу пробил в дальний угол - вратарь уверенно поймал мяч.

20 мин. Гости подали угловой справа - мяч выбит.

18 мин. Ливерпуль владеет инициативой, хозяева в основном отбиваются.

15 мин. Александер-Арнольд подавал справа - за ворота.

13 мин. Алли в борьбе с защитником пробил с лёта от линии штрафной - выше ворот.

12 мин. Робертсон навесил справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.

9 мин. Александер-Арнольд навесил со штрафного справа - мяч выбит.

7 мин. Ухххххх! Сон исполнил рейд от центральной линии и нанес обводящий удар в дальний угол - чуть неточно!

5 мин. Ответ шпор! Моура классно пробил из-за пределов штрафной - рядом с левой от себя штангой!

2 мин. Моментище! Контратака гостей завершилась ударом Фирмино мимо голкипера - защитник вынес мяч из пустых ворот. Окслейд-Чемберлен добивал - в ШТАНГУ!


2 мин. Эриксен подал угловой слева - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в красном.
 
В субботу, 11-го января, состоится встреча 22-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 19:30 по киевскому времени.
 
Команда Жозе Моуринью ведет отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Но пока что не попала даже в зону Лиги Европы. Лидер турнирной таблицы, «Ливерпуль», чувствует себя уверенно: подопечные Юргена Клоппа пока не проигрывали в чемпионате и оторвались от ближайшего преследователя на 13 очков. Однако это не значит, что они намерены уступать: битва в Лондоне ожидается нешуточной!
 
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tor viky
    online
      tor viky, 11.01.2020 21:30
    0
    Нет равных....
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 11.01.2020 21:21
    0
    Ориги очень хороший игрок дать бы ему место в основе
    Ссылка
    Kuban6
      Kuban6, 11.01.2020 21:06
    +1
    Ливерпуль просто зверь!!!
    Если и сегодня будет победа это будет вообще огонь.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 20:38
    +2
    Неудержимые
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 11.01.2020 20:10
    +3
    Браво....
    Красавчики!....
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 11.01.2020 20:09
    +2
    Иди сюда, мауринька, щас мы тебя выипем...
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.01.2020 19:47
    +3
    У Тоттенхема 22% володіння м'ячем. Але матч супер, атакують обидві команди
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 11.01.2020 19:44
    -1
    Ну может быть хоть Шпоры дома что то противопоставят Красным.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.01.2020 19:42
    +4
    Салах дави Мауриньо. Уверен в победе Ливерпуля
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.01.2020 19:42
    +4
    Салах дави Мауриньо. Уверен в победе Ливерпуля
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 11.01.2020 20:10
    +3
    Браво....
    Красавчики!....
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.01.2020 19:47
    +3
    У Тоттенхема 22% володіння м'ячем. Але матч супер, атакують обидві команди
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 20:38
    +2
    Неудержимые
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 11.01.2020 20:09
    +2
    Иди сюда, мауринька, щас мы тебя выипем...
    Ссылка
    Kuban6
      Kuban6, 11.01.2020 21:06
    +1
    Ливерпуль просто зверь!!!
    Если и сегодня будет победа это будет вообще огонь.
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 11.01.2020 21:30
    0
    Нет равных....
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 11.01.2020 21:21
    0
    Ориги очень хороший игрок дать бы ему место в основе
    Ссылка
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