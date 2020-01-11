ВИДЕО. Как Фирмино принес победу Ливерпулю над Тоттенхэмом

В центральном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в гостях переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.
Единственный гол на 37-й минуте забил бразилец Роберто Фирмино и оригинальным жестом отпраздновал свой гол.
Смотрите видео гола в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1.
Just wouldn’t be a Firmino goal without Mane copying his celebrations. 😂😂❤️ pic.twitter.com/CD8f9ieZJl— Samue (@SamueILFC) January 11, 2020
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Источник — Sport.ua
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