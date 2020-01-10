Центральным матчем 22-го тура АПЛ будет, безусловно, встреча старых непримиримых соперников – «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», которая состоится на поле лондонского коллектива. Правда, на данный момент эти старые соперники находятся в разных весовых категориях. Если мерсисайдцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионству, то лондонцы забуксовали на подступах к топ-четверке.

К сожалению для болельщиков «шпор», недавняя рокировка на тренерском мостике не принесла должного позитива. Великий и ужасный Моуринью пока что никак не может стабилизировать игру своих подопечных. Либо «Особенному» досталось действительно сложное и проблемное наследство от Почеттино, либо сей Жозе уже не особенный, а самый что ни на есть обыкновенный. Как бы то ни было, последние результаты «Тоттенхэма» не впечатляют. В последних четырех поединках в чемпионате команда Моуринью смогла добыть только четыре очка. «Шпоры» обыграли «Брайтон», сыграли вничью с главным аутсайдером лиги – «Норвичем», уступили в лобовом поединке «Челси», а еще проиграли очень скромному «Саутгемптону». Причем, что интересно, Моуринью, уже по сформировавшийся годами традиции, отказывается брать вину за неудачи на себя. Моур обвиняет кого угодно, только не себя любимого. От португальца достается и чужим футболистам, и своим, и коллегам-тренерам. К слову, наставника «святых» Жозе назвал «идиотом». Наверное, в отместку за то, что «Саутгемптон» посмел выиграть у «шпор».

После 21 сыгранного поединка в АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестое место, отставая от спасительной четвертой позиции, на которой располагается «Челси», на шесть очков. Разрыв вроде бы и небольшой, но с такой неуверенной игрой его будет весьма сложно наверстать. Не в последнюю очередь и потому, что клубный лазарет лондонцев стабильно пользуется популярностью. Из-за травм и повреждений против «Ливерпуля» не сыграют Дэвис, Льорис, Роуз, Сиссоко, Ндомбеле и главный голеадор команды Кейн.

А вот «Ливерпуль» на крейсерской скорости мчится к первому за многие годы титулу АПЛ. Подопечные Клоппа не проигрывают в АПЛ уже больше года. Их выигрышная серия в чемпионате достигла уже одиннадцати поединков. Примечательно, что в последних пяти матчах «красные» не пропускают, а в 15-ти из последних 18-ти матчей они забивают больше двух мячей. Понятное дело, что такие феноменальные результаты подкреплены не менее потрясающей позицией в турнирной таблице: «Ливерпуль» - безоговорочный фаворит сезона, опережающий идущий на втором месте «Лестер» на 13 очков, плюс у ливерпульцев еще есть игра в запасе.

В пользу гостей в предстоящем поединке и статистические расклады. В последних четырех очных противостояниях со «шпорами» «Ливерпуль» неизменно выходил победителем. Что же касается общей истории встреч между этими соперниками, то она тоже в пользу «красных»: 83 победы «Ливерпуля» против 48 викторий «Тоттенхэма».

Вероятней всего, и в грядущем поединке сильнее окажется команда Клоппа. Уж слишком она хороша сейчас, особенно на фоне проблем «шпор». Хотя можно не сомневаться, что Моуринью всласть попьет крови у лидера. Он это еще не разучился делать. Да и проблемы с составом есть и в «Ливера». Из-за травм могут не сыграть сразу несколько игроков - Кейта, Клайн, Милнер, Фабиньо, Ловрен, Матип и Шакири.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Уокер-Петерс, Ло Селсо, Алли, Дайер, Эриксен, Лукас, Сон

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Трент, Окслейд-Чемберлейн, Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Салах, Мане.

11 января, суббота