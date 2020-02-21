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Тоттенхэм
22.02.2020 14:30

Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпоры» хотят взять реванш за поражение в первом круге, но шансы невелики

  • 21.02.2020 15:20
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Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Тоттенхэм

В субботу, 22 февраля, состоится матч 27-го тура АПЛ, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

После 26-ти сыгранных туров команды занимают 4 и 5 места в турнирной таблице соответственно, сохраняя хорошие шансы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. 

«Челси» в текущем сезоне ужасно играет в домашних поединках, имея всего 5 побед при 5 поражениях и трех ничейных исходах в 13 матчах. Разница голов – 16:14 также не вселяет оптимизма. В двух последних встречах в родных стенах команда Фрэнка Лэмпарда набрала лишь одно очко, чудом не обыграв «Арсенал» (2:2) и уступив в равном матче «Манчестер Юнайтед» (0:2). Что самое странное, показатель ожидаемых забитых голов равняется xG=2,25, пропущенных – xGA=0,78. Чудеса нереализации и немножко невезения делают результаты команды столь плачевными.

«Тоттенхэм», в свою очередь, на выезде также не блещет. Парни Жозе Моуриньо выиграли всего 3 матча из 13, еще 5 завершились вничью, остальные – проиграны. Разница голов совсем печальная – 18:22. Здесь уже статистика подтверждает результаты команды, аномальных показателей не зафиксировано: xG=1,37, xGA=1,58. В двух предыдущих выездных матчах «шпоры» обыграли «Астон Виллу» (3:2) и разошлись миром с «Уотфордом» (0:0).

Перед субботним матче Лэмпард не сможет рассчитывать на Канте, у Моуриньо не сыграют Сон, Кейн и Сиссоко. Еще несколько человек в составах обеих команд находятся под вопросом.

В первом круге «Челси» добыл уверенную победу на выезде (2:0) и в домашних стенах также собирается взять три очка. Сможет ли «Тоттенхэм» совладать с «синими» – вопрос открытый, но скорее нет, чем да. Также отметим, что в пяти последних очных матчах на «Стэмфорд Бридж» «Челси» добыл четыре победы и один раз проиграл. 

Рекомендованная ставка: «обе забьют» за 1,79. 

Ориентировочные составы:

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Родригес, Батшуайи, Виллиан. 
 
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Ндомбеле, Винкс, Ло Чельсо, Бергвейн, Лукас Моура

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22 февраля, суббота

«Челси» — «Тоттенхэм»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале «Сетанта Спорт»
Арбитр: Майкл Оливер
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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